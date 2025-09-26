(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, đầy đủ và minh bạch, tạo nền tảng cho quản lý nhà nước cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Theo thống kê, trên địa bàn Quảng Ninh hiện có gần 2 triệu thửa đất. Tuy nhiên, phần lớn thông tin đất đai vẫn được quản lý theo phương thức truyền thống, chưa được số hóa đồng bộ. Chính sự thiếu thống nhất này là nguyên nhân khiến khoảng 80% đơn thư khiếu nại, kiến nghị tại địa phương liên quan đến đất đai. Việc tra cứu, xác minh nguồn gốc đất đai thường mất nhiều thời gian và dễ dẫn đến sai sót.

Nhận thức rõ bất cập đó, những năm gần đây Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai. Từ năm 2021, tỉnh đã thử nghiệm nhiều nền tảng và lựa chọn phần mềm VNPT iLIS để triển khai chính thức. Đây là hệ thống có khả năng tích hợp với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, đồng thời kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Từ đầu năm 2025, phần mềm này đã được đưa vào vận hành, phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý biến động và đảm bảo tính đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đang hoàn thiện cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin để duy trì hệ thống ổn định, hiện đại.

Dự kiến đến 30/10 tỷ lệ dữ liệu thửa đất xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Quảng Ninh đạt trên 95%. Ảnh T.D

Bên cạnh đó, hiện tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai diễn ra từ 1/9 đến 30/11/2025 theo kế hoạch chung của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp & Môi trường. UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ công tác cấp tỉnh, giao Sở Nông nghiệp & Môi trường chủ trì phối hợp với nhiều cơ quan liên quan như Công an tỉnh, Cục Thuế, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các địa phương.

Lộ trình thực hiện được chia theo từng mốc cụ thể: đến 25/9 phải hoàn thành rà soát và lập danh sách các chủ sử dụng đất chưa xác thực thông tin căn cước; đến 30/10 tỷ lệ dữ liệu thửa đất xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt trên 95%; ngày 15/11 bổ sung dữ liệu cho những thửa đất còn thiếu; và 30/11 sẽ kết thúc chiến dịch, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trung ương.

Phương châm triển khai là “làm đến đâu, sạch đến đó”. Các dữ liệu sẽ được phân loại thành ba nhóm: đã đúng và đầy đủ; cần chỉnh sửa, cập nhật; và phải bổ sung, đồng bộ hóa. Cùng với đó, mỗi thửa đất sẽ được gắn mã định danh để tích hợp với hệ thống địa danh và địa chỉ số quốc gia, kết hợp dữ liệu căn cước công dân để bảo đảm tính xác thực.

Buổi tập huấn hệ thống thông tin thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai do Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức. Ảnh M.Đ

Sau 90 ngày, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, kết nối chặt chẽ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nền tảng số khác. Thành quả này không chỉ góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý, giảm thiểu khiếu kiện, mà còn tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới chính quyền điện tử phục vụ người dân.

Đây cũng là bước tiến quan trọng để Quảng Ninh thực hiện mục tiêu của Đề án 06 Chính phủ về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Khi thông tin đất đai đảm bảo “đúng – đủ – sạch – sống”, người dân có thể giải quyết thủ tục trực tuyến nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí, qua đó nâng cao sự hài lòng với dịch vụ công.