(TBTCO) - Cục Quản lý đất đai vừa có Báo cáo số 34 gửi Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng về việc cử 34 cán bộ hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 26/8 - 5/9.

Theo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong 2 tuần (từ ngày 26/8 - 5/9), các công chức của Cục đã tham gia cùng đoàn công tác của các Sở Nông nghiệp và Môi trường xuống làm việc trực tiếp tại 101 xã, phường thuộc 24/34 tỉnh, thành phố.

Các công chức đã phối hợp với sở, ngành địa phương tập huấn, hướng dẫn về xây dựng bảng giá đất, triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, thực hiện Nghị định 151 và 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời tham gia chuẩn bị tài liệu phục vụ các đoàn công tác của lãnh đạo Bộ tại địa phương.

Kết quả, đoàn công tác đã tổng hợp 243 kiến nghị, vướng mắc của các địa phương. Cụ thể: quy hoạch, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 47 kiến nghị; đo đạc, đăng ký đất đai 88 kiến nghị; kiểm soát quản lý, sử dụng đất, xử lý vi phạm về đất đai 11 kiến nghị; giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 40 kiến nghị; thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai 12 kiến nghị; thủ tục hành chính, quyền của người sử dụng đất 45 kiến nghị.

Nhiều kiến nghị, vướng mắc về đất đai đang được tháo gỡ tại chính quyền hai cấp. Ảnh minh họa

“So với tuần đầu, số các kiến nghị đã giảm xuống chỉ còn bằng khoảng 1/3. Các kiến nghị, vướng mắc trên đã được các công chức trả lời, hướng dẫn trực tiếp tại các hội nghị tập huấn, các buổi làm việc trực tiếp tại các xã, phường. Một số kiến nghị, vướng mắc tổng hợp gửi về đã được Cục Quản lý đất đai khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp xử lý và hướng dẫn công chức giải đáp, xử lý trong quá trình làm việc tại địa phương.

Cục Đất đai cũng nêu rõ một số khó khăn tại địa phương: công tác phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế và UBND phường còn nhiều bất cập. Việc cung cấp thông tin chưa đầy đủ, cùng với việc phải thao tác trên nhiều phần mềm khác nhau như Cổng dịch vụ hành chính công quốc gia... nhưng chưa được hướng dẫn, đào tạo đồng bộ khiến hồ sơ còn tồn đọng, chưa xử lý dứt điểm.

Nhiều địa phương phản ánh tình trạng thiếu nhân sự, mỗi phường chỉ bố trí 1–2 công chức phụ trách lĩnh vực đất đai, trong khi cơ sở dữ liệu đất đai chưa đầy đủ và đồng bộ. Đây là khó khăn lớn khi cấp xã được giao đảm nhiệm khối lượng công việc ngày càng nhiều. Đề nghị cần có chính sách bổ sung nhân sự cho cấp phường, xã, đặc biệt trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Trước đó, trong tuần đầu (18 - 25/8), các công chức đã tổng hợp 675 kiến nghị, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai. Nổi bật là 251 kiến nghị liên quan đến đo đạc, đăng ký đất đai; 179 kiến nghị về quy hoạch, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 123 kiến nghị về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 84 kiến nghị về thủ tục hành chính, quyền của người sử dụng đất; cùng nhiều vấn đề khác như thống kê, kiểm kê, cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý, xử lý vi phạm đất đai...

Các kiến nghị này đã được Cục Quản lý đất đai chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp xử lý, đồng thời đề nghị Bộ giao Vụ Pháp chế làm đầu mối tổng hợp, tham mưu để kịp thời phân công đơn vị có thẩm quyền giải quyết.