Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII:

(TBTCO) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, chủ đề của Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 16/10, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt các nội dung chủ yếu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

4 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII về đích sớm

Trình bày báo cáo, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, phát huy thành quả của 40 năm đổi mới, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm. Một số kết quả nổi bật trên 14 lĩnh vực.

Theo đó, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, dân vận; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên.

Phương thức lãnh đạo được đổi mới cả về tư duy và hành động, giải quyết được nhiều vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp, đột xuất như: phòng, chống đại dịch Covid-19, ứng phó thiên tai, bão lụt, xử lý ô nhiễm môi trường...; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo nền tảng thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững như Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, Luật Thủ đô và hai Quy hoạch lớn của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày báo cáo tại đại hội.

Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sắp xếp tinh gọn bộ máy và nghiêm túc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bài bản, khoa học, giảm từ 526 xuống còn 126 xã, phường với sự đồng thuận cao của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; triển khai 8 ứng dụng chuyển đổi số dùng chung; tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính của Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Báo cáo Chính trị nêu rõ, về xây dựng Đảng, số đảng viên kết nạp mới hằng năm tối thiểu đạt 11.000 đảng viên, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 3% tổng số đảng viên; Tỷ lệ đảng viên, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm trên 90%.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng GRDP bình quân 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước; quy mô khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước; GRDP/người ước đạt 175 triệu đồng, tương đương 7.200 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ. Thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 2,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước; thu hút vốn FDI ước đạt 11,5 tỷ USD. Đóng góp của các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng khoảng 53%.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chống lãng phí đối với 712 dự án chậm triển khai góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển...

Báo cáo chính trị chỉ rõ 6 nhóm hạn chế, yếu kém chủ yếu trên các lĩnh vực. Ví dụ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện, trong thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số nơi còn hạn chế; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng có lúc, có nơi chưa nghiêm, còn một số cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật đảng và pháp luật; đánh giá cán bộ có nơi, có lúc chưa gắn với hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn lực cho phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; bốn chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch...

"Những hạn chế, yếu kém có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu và đã được nêu cụ thể tại Báo cáo chính trị"- ông Phong nêu rõ.

Tập trung 3 khâu đột phá, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030, Báo cáo Chính trị nêu 5 quan điểm, 43 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá phát triển.

Theo đó, mục tiêu phát triển đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Thủ đô là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.

Báo cáo chính trị cũng đề ra 3 khâu đột phá bao gồm: Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.

"Với vai trò và sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố; phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo; tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, hiện thực hóa tầm nhìn “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - nhân dân hạnh phúc”; khẳng định vị thế và trách nhiệm của Thủ đô, đưa Hà Nội vươn tầm khu vực và thế giới, trở thành biểu tượng của hòa bình, thịnh vượng, bản sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.