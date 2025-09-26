(TBTCO) - Ngày 26/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI đã tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Theo kết quả công bố, 15 ông, bà đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XVI. Đáng chú ý, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. Ông Vũ Đại Thắng đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối với 55/55 phiếu, tương đương 100%.

Cùng với đó, 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách trong khóa XVI. Cụ thể, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; và ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đều được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối, 55/55, đạt 100%.

Trong cùng phiên họp, Ban Chấp hành cũng bầu 11 ông, bà vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI. Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI cho thấy sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo, đồng thời thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Với sự kiện này, Ban Chấp hành khóa XVI được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề ra những giải pháp, chiến lược mới để đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn. Mục tiêu được nhấn mạnh là xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; phấn đấu trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Xa hơn, đến năm 2045, Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành một vùng đô thị lớn tầm khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước.