Quảng Ninh công bố Chiến dịch kích cầu du lịch 2025: “Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”

(TBTCO) - Ngày 24/9/2025, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2025. Sự kiện đánh dấu bước triển khai đồng bộ các chương trình xúc tiến, khuyến mại, sự kiện văn hoá - thể thao - giải trí quy mô lớn, hướng tới khẳng định thương hiệu “Quảng Ninh - điểm đến bốn mùa, an toàn, thân thiện, hấp dẫn, chuyên nghiệp”.

Nâng cao trải nghiệm cho du khách

Theo kế hoạch được công bố, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch trên 55.000 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhấn mạnh: “Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 2025 không chỉ hướng tới thu hút khách về số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng trải nghiệm, khuyến khích du khách khám phá giá trị văn hoá, lịch sử, thiên nhiên và di sản đặc sắc của Quảng Ninh”.

Ông cho biết ngành sẽ phối hợp các địa phương, doanh nghiệp nâng cấp sản phẩm, đẩy mạnh số hoá, đồng thời mở rộng liên kết để đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm sự kiện, lễ hội và thể thao tầm khu vực trong những tháng cao điểm cuối năm 2025 và quý I/2026.

Quang cảnh Hội nghị công bố chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2025. Ảnh T.D

Chiến dịch mang chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”, triển khai xuyên suốt từ tháng 9 đến hết quý I năm sau. Tại Bãi Cháy, chuỗi pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra ba đêm mỗi tuần, kết hợp biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật đường phố, nhạc nước Halo Bay Show mỗi tối, tạo điểm nhấn cho kinh tế đêm.

Cuối tháng 10, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 tôn vinh đặc sản địa phương, kích thích dòng khách gia đình, MICE và caravan từ Hà Nội, Hải Phòng và vùng phụ cận. Bên cạnh đó là các ngày hội Diều - Dù lượn “Vịnh Rồng cất cánh”, Đua thuyền Rồng “Vịnh Rồng lướt sóng”, Ngày hội Trung thu Hạ Long Marina, Ngày hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định”, chuỗi giải chạy Ultra Trail Yên Tử, Halong Bay Heritage Marathon… cao trào bằng chương trình Countdown chào năm mới 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm.

Cùng thời điểm, các tuyến phố, khu trung tâm và ven biển sẽ được chỉnh trang, tăng cường chiếu sáng nghệ thuật, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị du lịch hiện đại, sống động về đêm.

Liên kết chặt chẽ giữa đơn vị quản lý và doanh nghiệp

Song hành với sự kiện là loạt gói kích cầu dành cho nhiều phân khúc khách. Khối lưu trú áp dụng giảm giá theo đêm, tặng bữa hải sản khi lưu trú dài ngày; nhà hàng, tàu nhà hàng và tàu tham quan có quà tặng chào mừng, ưu đãi thực đơn và trải nghiệm trên vịnh; các doanh nghiệp dịch vụ tung voucher theo mùa lễ hội, dịp giáng sinh năm mới và tết nguyên đán. Hệ sinh thái ưu đãi được thiết kế theo hướng liên kết chuỗi, khuyến khích đặt dịch vụ thông minh và thanh toán trên nền tảng số để khách dễ tiếp cận, doanh nghiệp dễ đo lường hiệu quả.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ thúc đẩy liên kết vùng và quốc tế, tập trung các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, châu Âu, Úc, Mỹ; đồng thời khai thác mạnh dòng khách MICE, khách tâm linh mùa lễ hội Yên Tử, khách gia đình dịp tết và khách tự lái.

Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh công bố sẽ làm đầu mối huy động doanh nghiệp tham gia chương trình bằng nhiều hình thức xã hội hoá: tài trợ chính, đồng tài trợ, hỗ trợ dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vé tham quan, quà tặng…; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện khuyến mại đúng cam kết để bảo đảm chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách. Các địa phương trong tỉnh đồng loạt vận động cơ sở dịch vụ đăng ký ưu đãi, bố trí quảng bá tại điểm tập trung đông khách, đồng thời chỉnh trang cảnh quan, vườn hoa, tiểu cảnh, nhà vệ sinh công cộng… tạo không gian du lịch văn minh, thân thiện.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định thông điệp trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương: “Hiệp hội tin tưởng rằng, với sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành, cơ quan báo chí; và đặc biệt là sự đồng hành của du khách trong và ngoài nước, chương trình kích cầu này sẽ góp phần quan trọng đưa du lịch Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, gặt hái nhiều thành công mới trong năm 2025”.

Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch trên 55.000 tỷ đồng. Ảnh T.D

Kết thúc sự kiện, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tinh thần đồng hành toàn diện giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp: hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ liên kết, ưu đãi cạnh tranh, chất lượng chuẩn mực và trải nghiệm khác biệt sẽ là chìa khoá giữ chân khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu bình quân.

Với lộ trình hành động rõ ràng, chuỗi sự kiện dày đặc, ưu đãi đa tầng và sự chung sức của toàn hệ sinh thái, chiến dịch kích cầu 2025 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho mùa du lịch cuối năm, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho năm 2026. Quảng Ninh hướng tới vai trò cửa ngõ du lịch phía Bắc, điểm đến di sản kết nối thế giới, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hoá, thiên nhiên, ẩm thực, giải trí theo cách trọn vẹn nhất trong suốt bốn mùa.