Ngành du lịch cần “tăng tốc” để hoàn thành mục tiêu 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025

(TBTCO) - Nhằm thúc đẩy du lịch phát triển và tăng trưởng nhanh, ngày 18/9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng khách du lịch trong năm 2025 theo Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ.

Đa dạng sản phẩm du lịch mới hấp dẫn và độc đáo

Trong bối cảnh cả nước đang vươn mình mạnh mẽ, quyết tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, có nền kinh tế phát triển, Đảng, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Quyết tâm đó được khẳng định khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng điểm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, trong đó giao ngành du lịch phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong 8 tháng năm 2025, Việt Nam thu hút gần 14 triệu lượt khách quốc tế, bình quân mỗi tháng đạt 1,75 triệu lượt. Với nhiệm vụ Chính phủ giao, để đạt được 25 triệu lượt khách quốc tế, 4 tháng cuối năm 2025, Việt Nam phải đón trên 11 triệu lượt, bình quân mỗi tháng phải đạt 2,75 triệu lượt. Để hoàn thành nhiệm vụ này, ngành Du lịch phải triển khai một chiến dịch quyết liệt và vào cuộc một cách mạnh mẽ nhất.

Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng khách du lịch trong năm 2025 theo Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ.

Để tăng nhanh lượng khách quốc tế vào Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, Hiệp hội sẽ tập trung thực hiện 2 giải pháp: đẩy mạnh truyền thông số, xúc tiến trên các nền tảng số để đưa Du lịch Việt Nam ra thế giới, trước tiên tập trung vào các thị trường trọng điểm và thị trường mới nổi.

Đồng thời, Hiệp hội sẽ ưu tiên xúc tiến trực tiếp với các công ty lữ hành ở các quốc gia và vùng lãnh thổ là thị trường trọng điểm của Du lịch Việt Nam thông qua việc tổ chức các đoàn khảo sát du lịch quốc tế. Hiệp hội sẽ giới thiệu với các doanh nghiệp này những sản phẩm mới, dịch vụ hấp dẫn để họ có thể tổ chức ngay các đoàn khách đến Việt Nam trong năm 2025 và những năm sau.

Ông Vũ Thế Bình nhấn mạnh, yếu tố quan trọng để thúc đẩy ngành du lịch là cần phải có sản phẩm du lịch mới hấp dẫn và độc đáo, thể hiện xu thế du lịch thế giới sau Covid-19. Vì thế, Hiệp hội sẽ tập trung phát triển du lịch xanh; thúc đẩy ẩm thực thực sự trở thành sản phẩm của Du lịch Việt Nam thông qua việc phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân nghề bếp", "Nghệ nhân nghề bánh", "Nghệ nhân pha chế thức uống" cho các cá nhân xuất sắc trong đội ngũ đầu bếp Việt Nam, những người đang làm rạng danh ẩm thực Việt Nam.

Tăng cường xúc tiến, quảng bá

Để hoàn thành mục tiêu thu hút khách du lịch quốc tế trong năm 2025, Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng điểm đến, cùng với việc xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm.

Mục tiêu của du lịch Việt Nam năm 2025 là đạt doanh thu 980.000 - 1.050.000 tỷ đồng, tạo 5,5 triệu việc làm, tăng 2 bậc về xếp hạng năng lực phát triển du lịch và lữ hành.

Theo Cục phó Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy, ngành du lịch cần phải tăng tốc và có các hành động cụ thể để đón lượng khách như kỳ vọng. Trong đó, việc xây dựng sản phẩm cần phải thay đổi, làm mới dựa trên nhu cầu của khách du lịch, thay vì chỉ quảng bá những gì sẵn có. Hiệp hội Du lịch Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp ở những trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để xúc tiến, quảng bá tại các thị trường quốc tế, thu hút lượng khách quốc tế có chi tiêu cao đến Việt Nam nhiều hơn.

Trong 8 tháng của năm 2025, Việt Nam thu hút được gần 14 triệu lượt khách quốc tế. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, ông Thủy đề xuất, các hãng hàng không cần tăng cường tần suất bay đến các thị trường trọng điểm, đồng thời cần có chính sách giá cạnh tranh. Ngành Du lịch cũng cần đa dạng hóa phương tiện vận chuyển trong nước như đường bộ, đường sắt để đáp ứng nhu cầu của du khách.

“Việt Nam đang có chính sách miễn thị thực với nhiều thị trường khách. Ngành du lịch cần khai thác hiệu quả các thị trường này. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các hội chợ du lịch lớn ở Malaysia, Đức... và các chương trình giới thiệu tại 7 nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản; đồng thời quảng bá du lịch qua điện ảnh”, ông Thủy thông tin thêm.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch các địa phương, các hãng hàng không cũng đề xuất những cơ chế, chính sách mang tính chiến lược để thu hút khách quốc tế từ nay đến cuối năm. Trong đó, các địa phương đang nỗ lực xây dựng sản phẩm mới; kích cầu du lịch MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội nghị); đẩy mạnh quảng bá tới những thị trường trọng điểm./.