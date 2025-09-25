(TBTCO) - Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khép lại trong không khí dân chủ, thẳng thắn và đầy trách nhiệm.

Kiện toàn tổ chức, thảo luận sôi nổi

Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên. Tham dự Đại hội có 366 đại biểu, trong đó 39 đại biểu đương nhiên, 53 đại biểu được bầu từ Đảng bộ Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Than Quảng Ninh; 274 đại biểu đến từ 56 đảng bộ cơ sở, đại diện cho hơn 104.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đây là những đại biểu tiêu biểu, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức sáng rõ và có năng lực thực tiễn. Đặc biệt, đại biểu cao tuổi nhất là 68 tuổi thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, trong khi đại biểu trẻ tuổi nhất mới 29 tuổi, đến từ Đảng bộ Đặc khu Vân Đồn. Đáng chú ý, hơn 95% đại biểu tham gia cấp ủy các cấp từ cơ sở đến Trung ương, bảo đảm tính đại diện, kế thừa và sức lan tỏa.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh QMG

Ngay trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng cùng nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV. Bên cạnh đó, Đại hội bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời thông qua toàn bộ chương trình làm việc, quy chế, nội quy và quy chế bầu cử trong Đảng.

Điểm nhấn quan trọng trong ngày làm việc đầu tiên chính là phần thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh. Tại 9 tổ thảo luận, các đại biểu đã đưa ra 106 lượt ý kiến, cho thấy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ tập thể. Các ý kiến đều khẳng định công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, chặt chẽ, phản ánh sát thực tiễn phát triển của tỉnh cũng như xu thế chung của đất nước.

Đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhiều đại biểu tập trung phân tích thành tựu sau 40 năm đổi mới, đồng thời chỉ ra những thách thức trong giai đoạn mới. Các đại biểu thảo luận sâu về mục tiêu phát triển, chỉ tiêu chủ yếu, cũng như những giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo cáo Chính trị – văn kiện trung tâm của Đại hội – được đánh giá là có tính kế thừa, đổi mới, phản ánh đúng thực tiễn đất nước và đề ra tầm nhìn phát triển đến năm 2045.

Khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bên cạnh việc đóng góp cho các văn kiện của Đại hội toàn quốc, các đại biểu cũng tập trung thảo luận vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Trọng tâm của các ý kiến là việc cụ thể hóa ba khâu đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích 23 chỉ tiêu chủ yếu, 5 quan điểm phát triển, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, việc làm rõ tính khả thi, lộ trình triển khai, cũng như giải pháp cụ thể là những nội dung được bàn thảo kỹ lưỡng. Không ít ý kiến khẳng định đây sẽ là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại Tổ thảo luận số 1. Ảnh: QMG

Không khí thảo luận diễn ra dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tạo nên sự đồng thuận cao. Các ý kiến góp ý không chỉ làm sâu sắc thêm những nội dung trong văn kiện mà còn bổ sung nhiều giải pháp mang tính thực tiễn, góp phần hoàn thiện Báo cáo Chính trị và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Đây được coi là minh chứng sống động cho trí tuệ tập thể, sự đồng lòng, thống nhất ý chí và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh. Ảnh QMG

Theo chương trình, sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI sẽ chính thức khai mạc với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Niềm tin và sự kỳ vọng đang được gửi gắm vào Đại hội lần này, nơi khởi nguồn cho những quyết sách quan trọng, định hình con đường phát triển bền vững của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.