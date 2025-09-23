(TBTCO) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, từ ngày 23/9 đến 5/10/2025, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu cùng triển lãm ảnh tư liệu và tranh cổ động mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách

Ngày 23/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc hoạt động trưng bày, triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Không gian trưng bày được thiết kế thành bốn phần nội dung xuyên suốt. Phần đầu tiên với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh - Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu hệ thống sách, báo, tài liệu, ảnh tư liệu cùng các tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh. Phần thứ hai “Quảng Ninh - Những mốc son lịch sử” tái hiện các sự kiện nổi bật trong tiến trình đổi mới, đồng thời giới thiệu chuyên mục “Bác Hồ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc không gian trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu cùng triển lãm ảnh tư liệu và tranh cổ động. Ảnh T.D

Phần thứ ba là không gian báo chí, nơi trưng bày nhiều số báo và ấn phẩm đặc biệt gắn với các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh từ Đại hội I đến XV. Phần cuối cùng là triển lãm tranh cổ động, pano cỡ lớn ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là việc ứng dụng công nghệ hiện đại do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp triển khai, kết hợp VR và AI. Công nghệ này giúp tái hiện chân thực những khoảnh khắc lịch sử qua hoạt động trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Người tham quan có thể “xuyên không thời gian”, hòa mình vào không khí mùa thu lịch sử năm 1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và cùng đồng bào hô vang lời thề ủng hộ Chính phủ.

Triển lãm trưng bày sách, báo, tài liệu, ảnh tư liệu phản ánh chặng đường phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua các kỳ Đại hội. Ảnh T.D

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Trưng bày, triển lãm hôm nay không chỉ là hoạt động văn hóa - chính trị quan trọng mà còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin sắt son của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng”.

Ông Dũng cũng khẳng định sự kiện sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ: “Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ VR và AI vào triển lãm, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc”.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh ý nghĩa chào mừng Đại hội, triển lãm còn là dịp để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng lịch sử, từ đó bồi đắp tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Triển lãm ứng dụng công nghệ hiện đại tái hiện những khoảnh khắc lịch sử một cách chân thực và giàu cảm xúc. Ảnh T.D

Song song với hoạt động trưng bày, triển lãm, Quảng Ninh triển khai nhiều chương trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được thực hiện đồng bộ ở khắp cơ quan, đơn vị, địa phương với cờ hoa, pano, khẩu hiệu, tiểu cảnh tạo không khí rộn ràng, lan tỏa tinh thần Đại hội.

Đặc biệt, tối 27/9, Quảng trường 30/10 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Tiến bước mạnh mẽ dưới cờ Đảng quang vinh” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp màn pháo hoa tầm cao, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, cổ vũ niềm tin và khát vọng phát triển.