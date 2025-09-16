(TBTCO) - Sáng 16/9/2025, tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; an ninh năng lượng quốc gia; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, các cơ quan, đơn vị quân khu, quân chủng, quân đoàn trên cả nước với hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính

Dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính có: Đồng chí Nguyễn Đức Chi – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Trường – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ; Bí thư cấp uỷ đảng các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo cấp cục, vụ, viện và tương đương; cùng với khoảng 800 đại biểu là đảng viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Khoảng trên 6.000 đảng viên tham dự ở 23 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

Mục đích, yêu cầu của Hội nghị là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 4 nghị quyết của Bộ Chính trị đến các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để thực hiện có hiệu quả 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại Hội nghị và các điểm cầu, các đại biểu nghe: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long truyền đạt chuyên đề: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW".

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW".

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt chuyên đề: "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW".

Trước giờ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục”.

