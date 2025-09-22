Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

(TBTCO) - Ngày 22/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp lần thứ 31 để quyết định một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, ông Bùi Văn Khắng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với 56/56 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 31 của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh QMG

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ ông Bùi Văn Khắng đã bày tỏ sự cảm ơn tới các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ông khẳng định sự tin tưởng này là nguồn động viên to lớn, tạo động lực để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông cam kết chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chú trọng xây dựng môi trường làm việc và sống an toàn, kỷ cương; điều hành chính quyền minh bạch, hiệu quả với phương châm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: QMG

Bên cạnh đó, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch gắn thương mại – dịch vụ, nông nghiệp an toàn gắn chế biến, nhằm nâng cao giá trị và tạo thêm việc làm, thu nhập cho nhân dân. Ông cũng khẳng định tập trung thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương như phát triển khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế, đổi mới pháp luật, an ninh năng lượng, giáo dục – đào tạo, y tế, để đưa vào chương trình hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Trước đó, cũng trong sáng 22/9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định 2389-QĐNS/TW (ngày 19/9/2025) của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: T.T

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, đồng chí Bùi Văn Khắng là cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, có tư duy đổi mới, đã trải qua nhiều vị trí công tác, đặc biệt là cán bộ trưởng thành từ Quảng Ninh, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chúc mừng ông Bùi Văn Khắng. Ảnh: T.T

Với kinh nghiệm từng công tác tại Quảng Ninh và năng lực cùng bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng sự giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, ông Nguyễn Quang Dương tin tưởng đồng chí Bùi Văn Khắng tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ, công tác mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng với kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.