Quảng Ninh lên kế hoạch triển khai chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025

(TBTCO) - Với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”, Chiến dịch kích cầu du lịch 2025 là chương trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh nhằm quảng bá thương hiệu du lịch địa phương, thu hút mạnh mẽ khách trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần đạt mục tiêu 20 triệu lượt khách và tổng thu 55.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Chiến dịch diễn ra từ tháng 9/2025 đến quý I/2026, tập trung khai thác mùa thu đông, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm hàng loạt sự kiện sôi động như pháo hoa nghệ thuật 3 đêm mỗi tuần tại Hạ Long, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025, lễ hội thuyền Rồng, lễ hội ánh sáng “Vịnh Rồng tỏa sáng”, các giải chạy marathon, ngày hội văn hóa dân tộc và chuỗi show nghệ thuật đặc sắc như Halo Bay Show hay chương trình Countdown chào năm mới 2026.

Bên cạnh đó, các sự kiện gắn với văn hoá tâm linh tại Yên Tử, Cửa Ông, Ba Vàng cũng được đẩy mạnh nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Ngoài hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật, Quảng Ninh còn chú trọng triển khai các gói du lịch trọn gói ưu đãi, bao gồm lưu trú, tham quan, trải nghiệm ẩm thực, xe buýt hai tầng, khuyến mại theo mùa và theo sự kiện. Đặc biệt, các gói du lịch thông minh trên nền tảng số được đưa vào áp dụng, cho phép du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán và nhận ưu đãi.

Kế hoạch này định hướng khai thác đa dạng phân khúc khách, từ khách nội địa gồm các đoàn MICE, gia đình, bạn trẻ, học sinh - sinh viên, khách tâm linh, cho tới khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Ấn Độ, châu Âu, Australia, Mỹ... Những sự kiện tầm cỡ như Grand Slam Halong Bay with Korea, liên hoan múa rối quốc tế hay triển lãm nghệ thuật chiến thắng Bạch Đằng hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn mới, góp phần kết nối du lịch Quảng Ninh với bạn bè quốc tế.

Nhiều giải chạy sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh trong dịp cuối năm 2025. Ảnh T.T

Song song với các hoạt động du lịch, tỉnh Quảng Ninh triển khai chỉnh trang đô thị, tăng cường hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại Hạ Long, Tuần Châu, Bãi Cháy, tạo dựng không gian hiện đại, thân thiện cho du khách. Công tác truyền thông được đặc biệt chú trọng để quảng bá rộng rãi hình ảnh Quảng Ninh. Đồng thời, các hoạt động vận động xã hội hóa nhằm kêu gọi doanh nghiệp tham gia tài trợ dịch vụ, voucher, khuyến mại cũng được thực hiện mạnh mẽ.

Kế hoạch huy động sự tham gia đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và UBND các địa phương, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp. Các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, tàu du lịch cũng được vận động tham gia các chương trình ưu đãi.

Với chuỗi sự kiện trải dài từ cuối năm nay đến đầu năm 2026, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ giữ vững đà tăng trưởng, tạo trải nghiệm khác biệt cho du khách, đồng thời lan tỏa thông điệp về một điểm đến năng động, hiện đại và giàu bản sắc./.