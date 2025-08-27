(TBTCO) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, dự kiến 8 tháng đầu năm, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 85,835 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024. Hà Nội đã sẵn sàng các dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc sắc và hấp dẫn để chào đón du khách trong và ngoài nước dịp đại lễ 2/9.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 8/2025, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,18 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,54 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự kiến 8 tháng đầu năm 2025, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 4,96 triệu lượt khách, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2024, khách du lịch nội địa ước đạt 16,62 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 85,835 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Hà Nội là tâm điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, đặc biệt là việc tổ chức lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9 nên các chuyên gia dự báo lượng khách đến Thủ đô dịp này sẽ tăng vọt. Bên cạnh đó, với kỳ nghỉ Lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là cơ hội lớn để ngành Du lịch Thủ đô bứt tốc, đón lượng khách lớn nhất trong năm.

Đoàn tàu du lịch hai tầng "Năm Cửa Ô" - The Hanoi Train, khai trương ngày 19/8. Ảnh tư liệu

Theo nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng tìm kiếm từ khóa “Hà Nội” từ du khách quốc tế đã tăng 84%, trong khi sự quan tâm của du khách nội địa tăng kỷ lục ở mức 370% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhận định của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách đến Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 2/9 dự kiến tăng 40% - 50% so với năm ngoái. Hiện nay, nhiều khách sạn 2 - 3 sao ở khu vực trung tâm đã hết chỗ, khách sạn 4 - 5 sao có lượng khách đặt phòng đạt 60 - 70%, dự kiến đến kỳ nghỉ Lễ 2/9 có thể lấp đầy.

Để chuẩn bị đón lượng khách lớn đến Thủ đô dịp 2/9, Sở Du lịch Hà Nội ra mắt bộ sản phẩm "80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội lịch sử". Các sản phẩm được chia thành nhiều nhóm chủ đề: Di sản - Văn hóa - Lịch sử; Sinh thái - Nghỉ dưỡng - Thiên nhiên; Ẩm thực - Mua sắm - Trải nghiệm phố thị; Nghệ thuật - Đêm - Sáng tạo; Nông nghiệp - Làng nghề - Nông thôn mới và Giao thông - Metro - Đường sắt - Đường thủy - Hàng không.

Điểm nhấn là đoàn tàu du lịch hai tầng "Năm Cửa Ô" - The Hanoi Train, khai trương ngày 19/8, gồm 5 toa hành khách mang tên các cửa ô nổi tiếng (Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác), kết hợp thiết kế hoài niệm với trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc trưng.

Ở ngoại thành Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới như tuyến "Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội"; chương trình "Khám phá bản sắc Ba Vì" với trải nghiệm văn hóa Mường, Dao; du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, Thủ đô Hà Nội đã sẵn sàng các dịch vụ, sản phẩm du lịch đặc sắc và hấp dẫn để chào đón du khách trong và ngoài nước dịp đại lễ 2/9. Sở Du lịch Hà Nội kêu gọi mỗi người dân và du khách cùng chung tay giữ gìn môi trường, cảnh quan, luôn là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn".

Trước đó, chỉ riêng dịp Quốc khánh 2/9 năm 2024, Thủ đô đã đón hơn 640.000 lượt khách, trong đó có khoảng 33.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, con số này còn tăng cao hơn nhờ loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cùng nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức khắp thành phố./.