TP. Hồ Chí Minh: Du lịch bứt phá với lượng khách quốc tế tăng vượt bậc trong tháng 8/2025

(TBTCO) - Tháng 8/2025, TP. Hồ Chí Minh đón 609.615 lượt khách quốc tế, tăng 65,1% so với cùng kỳ 2024, cùng tổng thu du lịch đạt 21.582 tỷ đồng, góp phần khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu khu vực.

Trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 8/2025, đặc biệt với lượng khách quốc tế. Số liệu từ Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho thấy, thành phố tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tháng 8/2025, TP. Hồ Chí Minh đón 609.615 lượt khách quốc tế, tăng 65,1% so với 369.276 lượt của tháng 8/2024. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đạt 5.162.079 lượt, tăng 49,9% so với 3.444.532 lượt cùng kỳ 2024, hoàn thành 60,7% kế hoạch năm và đạt 51,6% chỉ tiêu phấn đấu 2025. Sự tăng trưởng này phản ánh hiệu quả của các chính sách thị thực thông thoáng, xúc tiến quảng bá và chiến lược thu hút khách quốc tế.

Về khách nội địa, tháng 8/2025 ghi nhận 3.395.184 lượt, tăng 3,2% so với 3.290.295 lượt cùng kỳ 2024. Tính từ đầu năm, tổng cộng 2.118.514 lượt khách nội địa đến TP. Hồ Chí Minh, tăng 7,5% so với 23.372.454 lượt của 8 tháng năm 2024, đạt 55,8% kế hoạch và 50,2% chỉ tiêu phấn đấu 2025. Dù tăng trưởng chậm hơn khách quốc tế, con số này cho thấy sức hút bền vững của thành phố với du khách trong nước.

Lượng du khách nội địa và quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh đều tăng trong tháng 8/2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Tổng thu du lịch tháng 8/2025 ước đạt 21.582 tỷ đồng, tăng 40,4% so với 15.377 tỷ đồng của tháng 8/2024. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng thu đạt 161.887 tỷ đồng, tăng 31,2% so với 123.381 tỷ đồng cùng kỳ 2024, hoàn thành 62,3% kế hoạch và 55,8% chỉ tiêu phấn đấu 2025. Kết quả này đến từ các chương trình kích cầu, sự kiện văn hóa và sự phục hồi mạnh mẽ của ngành dịch vụ.

Những con số ấn tượng trên khẳng định TP. Hồ Chí Minh đang trên đà hoàn thành mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với đà tăng trưởng này, thành phố tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu khu vực./.