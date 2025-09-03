Quảng Ninh thu gần 1.000 tỷ đồng từ du lịch dịp Quốc khánh 2/9

(TBTCO) - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (30/8 – 2/9), ngành du lịch Quảng Ninh ước tính đạt doanh thu khoảng 932 tỷ đồng, tương đương 90% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, tổng lượng khách đến địa phương đạt gần 340.000 lượt trong dịp nghỉ lễ 2/9, bằng khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 65.000 lượt khách quốc tế và hơn 274.000 lượt khách nội địa. Số khách lưu trú đạt 134.000 lượt.

Một số điểm đến nổi tiếng tiếp tục giữ sức hút lớn với du khách: Vịnh Hạ Long đón 17.100 lượt khách, Công viên Sun World Hạ Long 18.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh 14.600 lượt. Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh cũng ghi nhận 1.800 lượt khách. Đáng chú ý, riêng Cửa khẩu Móng Cái có tới 24.460 lượt khách quốc tế nhập cảnh.

Dù đạt kết quả khả quan, lượng khách nhìn chung vẫn giảm 25% so với dịp lễ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của Bão số 6, khiến hoạt động tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long tạm dừng trong ngày 30/8 và tàu ra đảo dừng chạy trong hai ngày 30 - 31/8.

Du khách chụp ảnh tại Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh các hoạt động du lịch, Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn. Ngày 29/8, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với chủ đề "Quảng Ninh – Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước" diễn ra tại Quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy, thu hút hơn 10.000 người tham dự.

Cùng thời gian này, nhiều địa phương trong tỉnh cũng sôi nổi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm chào mừng ngày Quốc khánh.

Điểm nhấn đặc biệt trong dịp lễ năm nay là việc Quảng Ninh chào đón đoàn 4 du khách Mỹ, trong đó có một triệu phú tài chính, tới tham quan Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ. Sự kiện diễn ra ngày 2/9 tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đoàn khách gồm hai gia đình Weil và Concordia, đã có chuyến bay ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long từ trên cao trước khi bắt đầu hành trình 3 ngày 2 đêm trải nghiệm du thuyền, các tour cá nhân hóa. Trước đó, nhóm đã tham quan Hà Nội và Sa Pa, và sẽ tiếp tục tới Hội An, TP. Hồ Chí Minh.

Halo Bay Show - một sản phẩm du lịch mới ở Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tùng

Đây là đoàn khách triệu phú thứ 2 đến Quảng Ninh trong năm nay qua sân bay Vân Đồn, sau chuyến đi của hai doanh nhân Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley hồi tháng 2/2025. Theo kế hoạch, tháng 12 tới tỉnh sẽ tiếp tục đón thêm một đoàn triệu phú quốc tế. Riêng Cảng Vân Đồn dự kiến khai thác 3 chuyến charter từ Hàn Quốc và 6 chuyến từ Thẩm Quyến (Trung Quốc).

Mặc dù dịp lễ 2/9 năm nay chứng kiến lượng khách sụt giảm, song ngành du lịch Quảng Ninh vẫn được kỳ vọng khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới. Lãnh đạo tỉnh cho biết, hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và chương trình kích cầu sẽ được tổ chức xuyên suốt mùa thu đông, nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Với định hướng đẩy mạnh phân khúc khách cao cấp, Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2025 đón trên 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Những tín hiệu tích cực từ dòng khách hạng sang, đặc biệt là các đoàn triệu phú, đang cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của tỉnh trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu./.