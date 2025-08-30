Quảng Ninh: Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(TBTCO) - Sau gần 2 tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đang ghi nhận những chuyển biến tích cực cả trong quản lý nhà nước lẫn chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tục hành chính thông suốt, người dân hưởng lợi

Một trong những điểm sáng rõ nét nhất từ khi mô hình mới đi vào vận hành là việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Nếu trước đây, nhiều thủ tục, nhất là về đất đai, còn phải lên cấp huyện, tốn thời gian đi lại và dễ phát sinh chậm trễ, thì nay nhờ phân cấp về phường, xã, mọi khâu đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

Tại phường Bãi Cháy, nơi khối lượng công việc từng được dự báo sẽ rất lớn, chỉ sau 1 tháng đã cho thấy hoạt động ổn định, nhịp nhàng. Anh Nguyễn Văn Hưng chia sẻ trải nghiệm tích cực khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất: chỉ 2 ngày sau khi nộp hồ sơ, anh đã nhận kết quả ngay tại phường, thay vì phải đi xa như trước. Anh khẳng định: “Các bước xử lý đều rõ ràng, minh bạch, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.D

Thống kê cho thấy, trong tháng 7/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bãi Cháy đã tiếp nhận 795 hồ sơ, giải quyết 558 hồ sơ, số còn lại đang xử lý đúng hạn, đạt tỷ lệ trả kết quả 100%. Đặc biệt, trong lĩnh vực đất đai, phường đã cấp 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời hướng dẫn bổ sung 16 hồ sơ để đảm bảo tính chính xác.

Không chỉ Bãi Cháy, các xã, phường và đặc khu khác trong tỉnh Quảng NInh cũng ghi nhận hiệu quả tương tự. 54 trung tâm hành chính công cấp xã đã được kiện toàn, bố trí cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu công nghệ, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Điều này bảo đảm hồ sơ của người dân luôn được giải quyết đúng tiến độ, không bị gián đoạn.

Từ ngày 1/7/2025, Quảng Ninh chính thức đưa vào hoạt động Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC mới, đồng thời thống nhất sử dụng duy nhất Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Hệ thống vận hành ổn định, không tắc nghẽn, giúp quá trình xử lý hồ sơ nhanh hơn, minh bạch hơn. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với đời sống người dân.

Ngoài việc tập trung vào TTHC, các địa phương còn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tiếp công dân đúng quy định. 100% xã, phường, đặc khu đã hoàn tất việc công bố mẫu dấu, chức danh, chữ ký, trụ sở làm việc, bàn giao và tiếp nhận tài sản, máy móc, thiết bị để phục vụ công việc. Công tác tiếp dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Quyết tâm cải thiện chỉ số, hướng tới dẫn đầu cả nước

Theo kết quả đánh giá năm 2024, Quảng Ninh đạt 91,49 điểm chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), 90,12% chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và đứng vị trí số 1/63 tỉnh, thành phố ở chỉ số PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công). Những con số này khẳng định nỗ lực của tỉnh trong cải cách bộ máy hành chính. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại cần khắc phục như: giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt điểm tối đa, một bộ phận người dân phản ánh vẫn gặp phiền hà, tỉ lệ đánh giá “bình thường” hoặc “không hài lòng” còn gần 10%.

Trước thực trạng đó, Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tổ chức 20 lớp tập huấn cho gần 1.800 lượt cán bộ, công chức, viên chức về quy trình điện tử, kỹ năng xử lý hồ sơ phi địa giới. Nhờ vậy, chỉ trong tháng đầu tiên, toàn tỉnh tiếp nhận gần 47.000 hồ sơ TTHC, trong đó hơn 64% được nộp trực tuyến. Đã có hơn 36.000 hồ sơ được giải quyết, số còn lại đang xử lý đúng tiến độ. Con số này cho thấy dịch vụ công trực tuyến ngày càng được người dân tin tưởng lựa chọn.

Quảng Ninh tổ chức tập huấn hệ thống thông tin thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Ảnh M.D

Song song với đào tạo nhân lực, tỉnh còn đầu tư mạnh vào hạ tầng số. Toàn bộ tỉnh đã phủ sóng 4G, có hơn 5.200 trạm phát sóng di động và hơn 1,6 triệu thuê bao điện thoại thông minh, chiếm tỷ lệ cao so với dân số. Điều này giúp người dân ở cả vùng sâu, vùng xa cũng có thể tiếp cận dịch vụ công trực tuyến dễ dàng. Tỉnh cũng áp dụng chính sách giảm 50% phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục qua mạng, khuyến khích người dân, doanh nghiệp hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công điện tử.

Đặc biệt, việc áp dụng chữ ký số, con dấu điện tử đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ. Tỉnh đã cấp hơn 54.000 chữ ký số cộng đồng và hàng trăm chữ ký số cá nhân cho cán bộ, công chức. Điều này tạo nền tảng để triển khai quy trình giải quyết TTHC “5 bước trên môi trường điện tử”, thay thế dần các thủ tục giấy tờ truyền thống.

Thực tế cho thấy, người dân ngày càng hài lòng với cách làm mới. Bà Nguyễn Thị Minh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bày tỏ: “Cán bộ địa chính vừa tận tình tư vấn, vừa giải thích rõ ràng các bước khi làm sổ đỏ. Tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn nhiều so với trước đây”.

Những phản hồi tích cực ấy minh chứng cho định hướng đúng đắn “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”. Đồng thời, nó cũng tạo áp lực tích cực để bộ máy hành chính tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ.

Dù còn chưa đầy nửa năm nữa mới kết thúc năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu duy trì nhóm dẫn đầu cả nước ở các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI. Tỉnh yêu cầu rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhấn mạnh vai trò người đứng đầu. Đây là yếu tố then chốt để cải thiện chỉ số, đồng thời nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân.

Sau hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, Quảng Ninh đã cho thấy sự chuẩn bị bài bản và quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Từ thủ tục hành chính thông suốt, hạ tầng số phát triển, đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản đến sự hài lòng ngày càng cao của người dân, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho nền hành chính công của tỉnh./.