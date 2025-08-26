(TBTCO) - Trước những thay đổi về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng sắp xếp lại tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục. Chỉ sau một tháng vận hành bộ máy mới, mọi hoạt động đều thông suốt, hiệu quả, mang lại sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp và đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định.

Đảm bảo hệ thống thuế thực hiện thông suốt

Trước bối cảnh địa giới hành chính có nhiều thay đổi khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã chủ động chuẩn bị, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Song song với đó, cơ quan thuế triển khai hàng loạt giải pháp kỹ thuật và nghiệp vụ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục một cách thuận tiện, duy trì hoạt động quản lý thuế ổn định, không bị gián đoạn.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ngành Thuế cả nước đã có những bước điều chỉnh mạnh mẽ. Riêng từ ngày 1/7/2025, Bộ Tài chính đã sắp xếp lại 20 Chi cục Thuế khu vực thành 34 đơn vị tương ứng với 34 tỉnh, thành phố, tạo sự đồng bộ và thống nhất.

Hướng dẫn người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Thực hiện việc sáp nhập, bộ máy Thuế tỉnh Quảng Ninh hiện nay gồm 8 phòng và 7 Thuế cơ sở, trên cơ sở sắp xếp lại 14 phòng và 7 Chi cục Thuế của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trước đây, giảm 6 phòng so với trước sắp xếp; số công chức giảm so với trước sắp xếp là 73 công chức.

Ngay sau khi hoàn tất kiện toàn, ngành Thuế Quảng Ninh nhanh chóng triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và tỉnh. Một trong những điểm nổi bật là việc bố trí cán bộ thuế làm việc trực tiếp tại 13 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường, đặc khu. Tại đây, cán bộ có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Cơ chế hỗ trợ trực tiếp này giúp kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải đáp phản ánh của người nộp thuế, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi mô hình.

Ngành cũng siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm ngăn ngừa tình trạng chậm trễ, đùn đẩy hay gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Nhờ cách làm này, công tác quản lý thuế cũng như thu ngân sách được duy trì liên tục, đồng bộ và hiệu quả.

Không chỉ cơ quan thuế, người dân cũng ghi nhận sự thuận lợi mới. Chị Vũ Thị Huyền Trang (phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Tôi làm thủ tục khai thuế lần đầu cho việc cho thuê tài sản. Cán bộ đã hướng dẫn tận tình, tôi có thể khai trực tuyến và nhận kết quả ngay qua tin nhắn. Mọi thủ tục trở nên nhanh chóng và tiết kiệm thời gian”.

Thực tế, thống kê trong tháng 7/2025 cho thấy, Cục Thuế Quảng Ninh đã tiếp nhận và xử lý hơn 71.500 hồ sơ thủ tục hành chính, tăng 15% so với tháng trước. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.400 tỷ đồng, trong đó có 1.100 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất và trên 3.300 tỷ đồng từ thuế, phí. Lũy kế 7 tháng, số thu đạt gần 25.600 tỷ đồng, tương đương 68% dự toán pháp lệnh, cao hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy hoạt động thuế tại Quảng Ninh đã cơ bản ổn định và thông suốt chỉ sau một tháng vận hành bộ máy mới.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Ngành Thuế Quảng Ninh sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế. Chúng tôi tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu.”

Cải cách, chuyển đổi số và mục tiêu phục vụ người dân

Trong giai đoạn 2020 - 2025, ngành Thuế Quảng Ninh đã kiên trì triển khai công tác cải cách hành chính gắn liền với việc nâng cao đạo đức công vụ và xây dựng văn hóa công sở. Mục tiêu xuyên suốt là tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, giảm thiểu thủ tục phức tạp, tránh tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu.

Điểm nhấn trong cải cách là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình. Tại bộ phận một cửa, cơ chế một cửa liên thông được áp dụng triệt để, bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn. Nhờ vậy, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức với cơ quan thuế ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, tỷ lệ khai thuế điện tử của doanh nghiệp và tổ chức đạt trên 99%; hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử duy trì 100%. Việc nộp thuế điện tử cũng đạt mức 99,2%, trong khi hoàn thuế bằng phương thức trực tuyến cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đạt tới 98%. Đây là những chỉ số quan trọng thể hiện sự thành công trong chuyển đổi số, đồng thời giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí của người nộp thuế.

Cán bộ Thuế Quảng Ninh hướng dẫn người nộp thuế kê khai lệ phí trước bạ phương tiện qua cổng Dịch vụ công Thuế. Ảnh: Thuế Quảng Ninh

Ngoài ra, ngành Thuế Quảng Ninh đặt trọng tâm vào việc duy trì các kênh hỗ trợ người nộp thuế như điện thoại, trả lời trực tiếp, cổng dịch vụ công điện tử. Công tác tuyên truyền về chính sách thuế, thủ tục hành chính sẽ được thực hiện đa dạng, bảo đảm người dân, doanh nghiệp luôn nắm bắt kịp thời quy định mới.

Ngành cũng chú trọng phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tăng cường thu hồi nợ đọng, chống thất thu, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn thu từ thương mại điện tử – lĩnh vực đang ngày càng phát triển. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, quản lý thuế đối với cá nhân nộp lệ phí trước bạ hay hộ kinh doanh cá thể cũng được thực hiện đồng bộ, bảo đảm công bằng và minh bạch.

Cơ quan thuế xác định rõ lợi ích của người dân và doanh nghiệp là trung tâm trong mọi cải cách. Do đó, mục tiêu đặt ra là duy trì tỷ lệ tờ khai thuế nộp đúng hạn trên 98%, 100% hồ sơ hoàn thuế giải quyết đúng thời hạn, và toàn bộ thực hiện qua môi trường điện tử. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng xây dựng chính quyền số, kinh tế số mà tỉnh Quảng Ninh đang triển khai mạnh mẽ.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao, ngành Thuế Quảng Ninh không chỉ đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn chuyển đổi hành chính, mà còn góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những nỗ lực này hứa hẹn sẽ giúp Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng ngân sách bền vững, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan thuế trong những năm tới./.