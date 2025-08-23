(TBTCO) - Trong nhiều năm qua, Quảng Ninh đã khẳng định vai trò là một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc phát triển hạ tầng chiến lược. Với quan điểm coi hạ tầng là một trong ba khâu đột phá quan trọng, tỉnh đã không ngừng đầu tư, mở rộng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hạ tầng là chìa khóa mở cánh cửa phát triển

Ngày 19/8 vừa qua, cả nước chứng kiến sự kiện đặc biệt: đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó, Quảng Ninh góp mặt với 14 dự án quan trọng, tổng mức đầu tư trên 13.300 tỷ đồng. Ba dự án của tỉnh được lựa chọn tổ chức cầu truyền hình trực tuyến cấp quốc gia gồm: khai thác hầm lò mở rộng mỏ Hà Ráng, khu nhà ở xã hội đồi Ngân hàng (phường Hạ Long và Hà Lầm) và nhà máy sản xuất thiết bị điện tử KCN Đông Mai.

Ngoài ra, nhiều công trình thiết yếu khác cũng được triển khai như Trường THCS Trọng Điểm, Trường THCS Hải Hà, dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 330, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, sân golf Quang Hanh, cùng loạt dự án trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Phối cảnh tổng thể Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tập thể công nhân hầm lò Công ty CP Than Núi Béo. Ảnh CTV

Một trong những điểm nhấn của chiến lược phát triển hạ tầng Quảng Ninh là các dự án nhà ở cho công nhân lao động. Như tại phường Hà Tu, Dự án Nhà ở tập thể công nhân hầm lò Công ty Cổ phần Than Núi Béo với tổng vốn gần 300 tỷ đồng đang được triển khai. Công trình có quy mô gần 5.500 m², gồm 12 tầng (1 tầng hầm), 389 phòng khép kín, cùng 4 khu vực sinh hoạt chung đầy đủ tiện ích. Khi hoàn thành vào năm 2027, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở an toàn, văn minh cho hàng trăm lao động ngành than, giúp họ an tâm làm việc lâu dài.

Cũng trong ngày 19/8, tỉnh Quảng Ninh đã trao các quyết định đầu tư cho 22 dự án vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư hơn 110.800 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực công nghiệp than; dịch vụ, thương mại; đô thị, nhà ở xã hội và các lĩnh vực khác.

Còn tại xã Quảng Hà, Dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà giai đoạn 1 được khởi công với tổng mức đầu tư 638 tỷ đồng. Công trình có diện tích sàn 53.000 m², gồm 6 tòa chung cư cao 6 tầng, cung cấp hơn 700 căn hộ cho khoảng 1.500 người. Đây là dự án minh chứng rõ nét cho quyết tâm phát triển khu công nghiệp gắn với hạ tầng xã hội, đặt người lao động ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Hàng loạt dự án được khởi công và đưa vào sử dụng trong cùng một thời điểm cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ và cách làm bài bản của Quảng Ninh. Các công trình hạ tầng không chỉ mang tính chất đầu tư xây dựng, mà thực sự là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Hệ thống giao thông liên kết vùng, cảng biển, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, thiết chế văn hóa – xã hội được xây dựng đồng bộ đã làm thay đổi diện mạo Quảng Ninh. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, đồng thời nâng cao đời sống nhân dân.

Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thi công là nhiệm vụ trọng tâm. Chính quyền cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, nguồn lực và hạ tầng phụ trợ.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh T.D

Tại lễ trao quyết định đầu tư loạt Dự án chào mừng Quốc khánh và khởi công mở rộng mỏ Hà Ráng, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Những dự án này không chỉ là những công trình kiến trúc hiện đại mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, cùng chung sức, đồng lòng dựng xây Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh".

Không chỉ chú trọng công nghiệp, Quảng Ninh còn đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Những năm qua, tỉnh đã thu hút nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào hạ tầng du lịch, từ giao thông kết nối đến cơ sở lưu trú cao cấp.

Hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế đi vào hoạt động đã nâng tầm thương hiệu du lịch Quảng Ninh: Yoko Onsen Quang Hanh (Cẩm Phả), Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, Angsana Quan Lạn Hạ Long Bay (Vân Đồn), Legacy Yên Tử – MGallery (Uông Bí)…

Bến cảng quốc tế Ao Tiên cũng đang được tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô. Ảnh T.D

Song hành với lưu trú, hệ thống cảng tàu khách cũng được đầu tư đồng bộ. Cảng quốc tế Tuần Châu được nâng cấp toàn diện với cầu cảng, nhà ga, bãi xe hiện đại. Đặc biệt, từ tháng 6/2025, Phố đêm du thuyền tại Tuần Châu đi vào hoạt động, khai thác hiệu quả tuyến tham quan số 8 trên vịnh Hạ Long, góp phần phát triển kinh tế đêm.

Năm 2025 là thời điểm bản lề, khi Quảng Ninh đồng thời triển khai nhiều công trình hạ tầng chiến lược, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Những công trình mới không chỉ tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thể hiện ý chí tự lực, tự cường của địa phương.