Nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm về thuế

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Mekong - Australia về tội phạm xuyên quốc gia, Cục Thuế phối hợp cùng với Cơ quan Thuế Australia (ATO) tổ chức Khóa học điều tra tội phạm về thuế nâng cao tại Hà Nội.

Về phía Việt Nam, ngoài 21 cán bộ, công chức thuộc Cục Thuế; còn có sự tham gia của các cán bộ, công chức thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước); các đơn vị thuộc Bộ Công an, gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long phát biểu khai mạc khóa học. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc khóa học, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đã tạo điều kiện cho Cục Thuế Việt Nam và ATO đồng chủ trì phối hợp tổ chức khóa học.

Phó Cục trưởng Lê Long cho biết, khóa học lần này sẽ mở rộng các nội dung đã được đề cập tại khóa học cơ bản được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2024, đồng thời đây là cơ hội tốt để nâng cao kiến thức chuyên môn, thúc đẩy hợp tác và tăng cường mối quan hệ trong nội bộ và giữa các cơ quan thông qua các bài thuyết trình về tội phạm rửa tiền, hợp tác quốc tế trong điều tra tội phạm tài chính, tiền ảo... cùng các ví dụ, các trường hợp liên quan đến Việt Nam.

Phó Cục trưởng bày tỏ hy vọng rằng, trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện trong việc trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế của ATO.

“Khóa học lần này được các chuyên gia của ATO trực tiếp trao đổi, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong việc điều tra tội phạm tài chính, trong đó có tội phạm về thuế là cơ hội để đội ngũ công chức chủ chốt của các đơn vị nắm bắt, bổ sung thêm những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm về thuế tại Việt Nam” - Phó Cục trưởng Lê Long nhấn mạnh.

Lãnh đạo các đơn vị và các học viên tham dự khóa học. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông David Ross - Giám đốc Cấp cao, Ban Gian lận và hành vi tội phạm ATO nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế và các hành vi tài chính phi pháp.

Ông David Ross cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ tài chính mới, tội phạm về thuế ngày càng có tính chất xuyên quốc gia, phức tạp và tinh vi hơn. Vì vậy, việc tổ chức khóa học này không chỉ nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn trong điều tra, xử lý tội phạm về thuế, mà còn là cơ hội để cùng xây dựng mạng lưới hợp tác, tăng cường sự tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Đại diện ATO cũng bày tỏ đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của ngành Thuế Việt Nam trong việc hiện đại hóa quản lý thuế, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực điều tra, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thuế, rửa tiền và tội phạm tài chính khác./.