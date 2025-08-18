Hải quan khu vực X: Đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thu ngân sách vượt mục tiêu

(TBTCO) - Những tháng còn lại của năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2025 là 18.005 tỷ đồng.

Thông quan hàng hóa cho hơn 700 doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực X chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, trên tinh thần kế thừa chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan Ninh Bình, thực hiện quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình từ ngày 15/3/2025 đến hết ngày 30/6/2025.

Cán bộ Hải quan khu vực X thông qua hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: Phong Nhân

Tiếp đó, thực hiện Quyết định 2019/QĐ-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 382/QĐ-BTC (ngày 26/02/2025), từ ngày 1/7/2025, địa bàn quản lý của Hải quan khu vực X được điều chỉnh gồm Thanh Hóa và Sơn La, trong đó trụ sở chính đặt tại Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên về tình hình hoạt động của đơn vị, ông Lê Xuân Cương - Phó chi cục trưởng Hải quan khu vực X cho hay, đơn vị đã tích cực, khẩn trương trong công tác chỉ đạo, điều hành, sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành, của tỉnh giao không bị gián đoạn; đảm bảo tính liên tục cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý.

Đơn vị cũng chủ động tổ chức các cuộc hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp để kịp thời phổ biến, tuyên truyền một số văn bản pháp luật, trọng tâm là những điểm mới trong chính sách pháp luật, thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, lĩnh vực thuế; lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ… Chính vì vậy, việc sắp xếp tinh gọn theo mô hình bộ máy mới, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của các tổ chức, cá nhân liên quan. Tổng số doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan trong 7 tháng của năm đạt hơn 700 doanh nghiệp.

Tại hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp do Hải quan khu vực X tổ chức ngày 12/8/2025, ông Phạm Hoài Nam - Phó Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình đã đánh giá cao việc chủ động cải cách thủ tục hành chính của cơ quan hải quan trong những năm qua, đặc biệt là từ đầu năm 2025 đến nay. Cơ quan hải quan đã chủ động rà soát, đề nghị cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp một cách thiết thực nhất. Trong bối cảnh cơ quan hải quan sắp xếp tổ chức đáp ứng hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Ông Phạm Hoài Nam cũng đánh giá cao việc Hải quan khu vực X trong việc chủ động duy trì mối quan hệ tốt nhất trong khối các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tích cực, chủ động hỗ trợ, đồng hành, trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần kéo gần khoảng cách giữa hải quan và doanh nghiệp. Điều đó được ghi nhận qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của cơ quan hải quan luôn đứng trong tốp đầu trong khối sở, ban, ngành liên tục trong 4 năm vừa qua.

Đảm bảo đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp

Đề cập về tình hình hoạt động của đơn vị, ông Lê Xuân Cương cho hay, đơn vị gặp khó khăn, thách thức là địa bàn quản lý rộng, các đơn vị cách xa trụ sở chính. Cụ thể, Hải quan Sơn La cách trụ sở chi cục hơn 350 km, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập cách trụ sở Chi cục gần 300 km, Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo và cửa khẩu Tén Tằn cách trụ sở chi cục 200 km. Trong đó, địa bàn Sơn La được đánh giá là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, cộng với số lượng biên chế hiện có của đơn vị còn mỏng, điều này sẽ khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị nhất là công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống ma túy trên địa bàn.

“Chính vì vậy, đơn vị sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy theo địa bàn quản lý tại Quyết định 2019/QĐ-BTC (ngày 11/6/2025) của Bộ trưởng Bộ Tài chính đảm bảo ổn định tổ chức, con người để triển khai hoạt động nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Sơn La để đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tính liên tục trong thực thi công vụ” - ông Lê Xuân Cương nói.

Trên thực tế, hiện nay các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại địa bàn tỉnh Sơn La đã được Hải quan khu vực X nắm bắt đẩy đủ và có sự quản lý, điều hành. Cụ thể, thống kê trong tháng 7/2025, cơ quan hải quan làm thủ tục cho lượng hàng hóa qua địa bàn Sơn La đạt 1,869 triệu USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 29.904 USD, kim ngạch nhập khẩu là 1,839 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến 31/7/2025 là 5,932 triệu USD; trong đó kim ngạch nhập khẩu là 5,641 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu là 285 triệu USD. Số thu ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Sơn La lũy kế từ hàng hóa xuất nhập khẩu tính đến ngày 31/7/2025 đạt 12,45 tỷ đồng, đạt 249% chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện thông quan cho lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kim ngạch 9,7 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt 11.885 tỷ đồng, đạt 66% chỉ tiêu được giao. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự nỗ lực của Hải quan khu vực X trong việc đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

5 tháng còn lại của năm 2025, Hải quan khu vực X ưu tiên thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, tạo thuận lợi thương mại theo Chỉ thị 499/CT-TCHQ; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất so với chỉ tiêu được giao năm 2025 là 18.005 tỷ đồng.