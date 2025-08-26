(TBTCO) - Ngày 26/8/2025, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đã chủ trì cuộc họp về chính sách hỗ trợ công chức, người lao động trong ngành Tài chính, phải làm việc xa nhà khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Cục Dữ trự Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp chế.

Theo đại diện Cục Kế hoạch – Tài chính (Bộ Tài chính), thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/ĐUBTC ngày 23/7/2025 của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ ba năm 2025; Chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 562/TB-BTC ngày 7/7/2025; và qua tham khảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân một số địa phương, Cục Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức họp trao đổi với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ về dự kiến phương án hỗ trợ đối với công chức, người lao động trong ngành Tài chính làm việc xa nhà.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Trên cơ sở đó, Cục Kế hoạch – Tài chính đã tiếp thu, dự thảo Tờ trình lãnh đạo Bộ Tài chính về việc hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển, thuê chỗ ở đối với công chức, người lao động ngành Tài chính làm việc xa nhà ngoài các nội dung hỗ trợ chung gửi xin ý kiến các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Trong đó, việc hỗ trợ trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; kịp thời động viên, hỗ trợ công chức, người lao động ngành Tài chính làm việc xa nhà khắc phục khó khăn, yên tâm công tác sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối tượng được hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển, thuê chỗ ở sẽ là công chức, người lao động thuộc các đơn vị tổ chức theo hệ thống ngành dọc thuộc Bộ Tài chính làm việc xa nhà khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian dự kiến sẽ được hỗ trợ từ 1/7/2025 đến hết 31/12/2026.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham dự đã nhất trí với việc cần có chính sách hỗ trợ kinh phí đối với công chức, người lao động trong ngành Tài chính làm việc xa nhà để các cán bộ, công chức trong ngành yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng đã báo cáo, thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến về thẩm quyền, nguồn kinh phí cũng như phương thức triển khai, đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp, có tính đến sự khác biệt giữa các vùng miền, điều kiện đi lại, chi phí sinh hoạt, đồng thời bảo đảm tính khả thi, minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Lắng nghe các ý kiến, đề xuất của từng đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện các phương án triển khai, phấn đấu trong tháng 8 phải xong để kịp thời hỗ trợ cho công chức, người lao động.

Quang cảnh buổi họp về hỗ trợ kinh phí đối với công chức, người lao động trong ngành Tài chính làm việc xa nhà gắn với mô hình tổ chức, bộ máy chính quyền 2 cấp. Ảnh: Đức Minh

Về cách thức, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị Cục Kế hoạch – Tài chính chủ trì xây dựng tờ trình Đảng ủy Bộ Tài chính, trình Chính phủ để xin chủ trương ban hành nghị quyết cho ngành Tài chính, làm cơ sở pháp lý triển khai đồng bộ.

Trong định hướng giải pháp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đồng ý với chủ trương hỗ trợ kinh phí di chuyển và lưu trú đối với công chức, người lao động thuộc các đơn vị tổ chức theo hệ thống ngành dọc thuộc Bộ Tài chính, như ngành: Thuế, Hải quan, Thống kê, Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

Mức kinh phí cụ thể cần được các đơn vị thống kê chi tiết, nhưng phải mang tính chất động viên, khích lệ, giữ chân người lao động, tránh tình trạng "chảy máu chất xám". Mức hỗ trợ phải được xác định ở bình diện chung của cả nước, bảo đảm sự thống nhất và công bằng trong thực hiện, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị các Cục, Vụ phối hợp chặt chẽ, rà soát số lượng đối tượng thuộc diện hỗ trợ, xây dựng phương án kinh phí trên cơ sở phù hợp với khả năng ngân sách, tránh dàn trải, bảo đảm công bằng và minh bạch./.