Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII.

(TBTCO) - Chiều ngày 15/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII khai mạc phiên trù bị với sự tham dự của 550 đồng chí đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Phát huy cao nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 50 vạn đảng viên

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17/10/2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng Hà Nội, mà còn của cả nước. Thành công của Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo chương trình, chiều ngày 15/10/2025, Đại hội sẽ tiến hành phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên chính thức diễn ra vào sáng mai, 16/10/2025.

Thời gian qua, cùng với việc quyết liệt lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và tổ chức sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội thành công tốt đẹp tại 2.130 tổ chức cơ sở Đảng và 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại phiên trù bị.

Các Tiểu ban, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện đại hội, phương án nhân sự và công tác hậu cần, phục vụ để Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII được tổ chức theo kế hoạch đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Đề xuất những giải pháp đột phá để Thủ đô bứt phá trong thời gian tới

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, quá trình chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch. Đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt, đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII là tập thể đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới và sáng tạo.

Bí thư Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến sâu sắc, toàn diện cho các văn kiện. Các ý kiến tập trung làm rõ thành tựu, chỉ ra hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp đột phá để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước.

Về xây dựng văn kiện Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng văn kiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương. Dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được các tổ chức Đảng, các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia, trí thức, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô tham gia, đặc biệt dự thảo văn kiện đã được thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội của 136 Đảng bộ trực thuộc thành phố.

"Tại Đại hội lần này, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để Thủ đô bứt phá trong thời gian tới" - Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII.

Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 -2030 là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được Đại hội bầu ra là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra".

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ thành phố lần này có nhiều đổi mới, đã áp dụng công nghệ vào phục vụ đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu trong việc nghiên cứu tài liệu đại hội. Vì vậy, đề nghị các đại biểu dự đại hội chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo mật tài liệu, nghiên cứu kỹ quy chế làm việc của đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có một số điểm mới, đề nghị các tổ đại biểu quán triệt để thống nhất thực hiện, đảm bảo quyền dân chủ của đảng viên và sự tập trung lãnh đạo của Đảng./.