Toàn cảnh lễ vinh danh các sản phẩm dịch vụ tài chính tiêu biểu tại diễn đàn VWAS 2025

(TBTCO) - Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS 2025) đã khép lại thành công vào chiều ngày 25/09/2025. Đây là sự kiện thường niên do Báo Tài chính – Đầu tư phối hợp cùng Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức, với sự bảo trợ thông tin của Bộ Tài chính.

Với chủ đề “Kỷ nguyên mới, sức bật mới”, diễn đàn năm nay tập trung thảo luận chuyên sâu về những tác động của thể chế mới và các động lực tăng trưởng mới đối với nền kinh tế cũng như thị trường tài chính. Bên cạnh góc nhìn chính sách, sự kiện còn là điểm hẹn để doanh nghiệp kết nối, chia sẻ câu chuyện kinh doanh, đồng thời thúc đẩy vai trò của các cố vấn tài chính trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư.

Diễn đàn nhận được sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý và giới chuyên gia tài chính. Ngoài các chuyên đề mang tính thời sự, chương trình vinh danh doanh nghiệp cũng là điểm nhấn đáng chú ý với 6 hạng mục được trao, bao gồm: Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu; Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu; Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu; Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu; Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo; và Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính tới tham dự Diễn đàn VWAS 2025 do Báo Tài chính – Đầu tư phối hợp cùng Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức. Ảnh: Đức Thanh.

Các diễn giả, chuyên gia tài chính cùng ban tổ chức gặp gỡ, trao đổi trước giờ Diễn đàn diễn ra. Ảnh: Đức Thanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại diễn đàn. Thứ trưởng cho rằng chủ đề “Kỷ nguyên mới, sức bật mới” được lựa chọn cho diễn đàn vô cùng ý nghĩa và kịp thời, đồng thời, phản ánh sự khát vọng vươn lên mạnh mẽ của chúng ta trong bối cảnh kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu có nhiều biến động. Ảnh: Đức Thanh.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn nhấn mạnh, việc đa dạng hóa sản phẩm đầu tư sẽ giúp thị trường tài chính Việt Nam phát triển bền vững, đồng thời tạo cơ hội để nhà đầu tư phân bổ danh mục hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận.

Không khí Diễn đàn hết sức cởi mở. Ảnh: Đức Thanh.

Bài tham luận của TS. Cấn Văn Lực thu hút được nhiều sự quan tâm của đông đảo công chúng và doanh nghiệp tham dự. Ảnh: Đức Thanh.

Mở đầu cho lễ trao giải, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn, cùng ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), đồng Trưởng Ban Tổ chức, đã chúc mừng và trao tặng biểu trưng tới 18 doanh nghiệp được vinh danh “Vì sự phát triển dịch vụ tài chính”. Ảnh: Đức Thanh.

Trong khuôn khổ VWAS 2025, Hội đồng bình chọn đã vinh danh các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu biểu và doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển dịch vụ tài chính. Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành VWA, đồng Trưởng Ban tổ chức, chúc mừng các đơn vị đạt giải “Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu” gồm Agribank, Vietcombank và LPbank. Ảnh: Đức Thanh.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành VWA, chúc mừng các đơn vị được vinh danh “Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu” gồm Chứng khoán Kỹ Thương, Chứng khoán VPS, Chứng khoán Agribank, Chứng khoán ACB và Chứng khoán Rồng Việt. Ảnh: Đức Thanh.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành VWA, chúc mừng các đơn vị được vinh danh "Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu" gồm: CTCP Quản lý quỹ Kỹ Thương, CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt, CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt. Ảnh: Đức Thanh.

Cũng tại Diễn đàn, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư và ông Phan Lê Thành Long, CEO AFA Group, đồng sáng lập VWA, chúc mừng các đơn vị được vinh danh “Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu” gồm: CTCP Chứng khoán Agribank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Meey Group, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank, CTCP Chứng khoán Rồng Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư VAM, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn và ông Phan Lê Thành Long, CEO AFA Group, đồng sáng lập VWA, chúc mừng các đơn vị được vinh danh “Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo” gồm: Chứng khoán Kỹ, Chứng khoán KB Việt Nam, Chứng khoán Rồng Việt, Vietcombank, Agribank và Công ty CP Đầu tư VAM. Ảnh: Đức Thanh.