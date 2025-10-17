Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đoàn thanh niên

(TBTCO) - Ngày 17/10/2025, tại Hà Nội, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đoàn thanh niên cho khoảng 60 học viên là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban chấp hành của 26 cục, vụ thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn phải không ngừng cập nhật tri thức, nâng cao trình độ, kỹ năng, tư duy tổ chức hoạt động phù hợp với thực tiễn, đổi mới phương pháp tuyên truyền, truyền thông để lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ ngành Tài chính.

Trong bối cảnh đó, lớp bồi dưỡng được tổ chức với mục tiêu cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ đoàn – lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên tại các đơn vị.

Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Đức Minh

Tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Ngô Văn Giang khẳng định tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Đoàn trong bối cảnh hiện nay, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn có kiến thức về lý luận và thực tiễn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, mong muốn thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ có những kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng bổ ích phục vụ thiết thực trong công tác Đoàn. Qua đó đưa công tác Đoàn đi vào chiều sâu, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính Ngô Văn Giang phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Sau phần khai mạc, Thạc sỹ Trương Khải Minh, giảng viên, Bí Thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam truyền đạt các kiến thức, kỹ năng về công tác đoàn thanh niên tới các học viên, tập trung vào hai chuyên đề chính:

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên – giúp cán bộ Đoàn có tư duy linh hoạt, phương pháp tổ chức khoa học, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị. Đây là nền tảng để triển khai hiệu quả các phong trào của Đoàn Thanh niên đặc biệt là Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” trong nhiệm kỳ 2025-2030 với 5 nội hàm chính về: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong phát triển kinh tế đất nước (phát triển kinh tế tư nhân); Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự khóa bồi dưỡng có khoảng 60 học viên. Ảnh: Đức Minh

Kỹ năng truyền thông trong công tác đoàn – một nội dung hết sức thiết thực trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Qua đó, giúp cán bộ Đoàn nắm vững kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông, tạo nội dung hấp dẫn, lan tỏa thông điệp ý nghĩa của các hoạt động Đoàn đến đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội.

Các học viên cũng nghe Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lê Đôn thông tin cập nhật kiến thức về công tác đoàn tại Bộ Tài chính.