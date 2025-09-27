Hải Phòng: Hành động đột phá để hiện thực hóa khát vọng phát triển

(TBTCO) - Sáng 27/9, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống Thành phố Anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự, chúc mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi sau hợp nhất, Hải Phòng trở thành đô thị với hơn 4,6 triệu dân, quy mô dân số đứng thứ 4, kinh tế đứng thứ 3 cả nước, giữ vai trò cửa ngõ quốc tế chiến lược phía Đông Bắc, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu”.

Đây là đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước. Hải Phòng tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến hành chuyển đổi số toàn diện, trong đó ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (xây dựng phần mềm điểm danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI, văn kiện Đại hội và tài liệu các phiên làm việc đăng tải lên ứng dụng Đại hội số...).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hải Phòng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. GRDP bình quân đạt 11,39%, liên tục duy trì hai con số trong 10 năm, cao gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng liên tục 4 năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 đạt hơn 543.000 tỷ đồng, bình quân tăng 7,06%/năm; thu nội địa tăng 9,27%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025 đạt gần 126.000 tỷ đồng, bình quân tăng 13,3%/năm; thu nội địa tăng 13,9%/năm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hải Phòng duy trì tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp.

Giai đoạn 2021 - 2025, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Hải Phòng đạt 20,2 tỷ USD, gấp 1,89 lần giai đoạn trước. Trung bình mỗi năm có 3.384 doanh nghiệp thành lập mới, kinh tế tư nhân chiếm 86,3% vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Hải Dương đạt 3,85 tỷ USD; số doanh nghiệp mới thành lập tăng bình quân 6,5%/năm; kinh tế tư nhân chiếm 85,1% vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn.

Thu ngân sách tăng trưởng liên tục, bốn năm liền vượt mốc 100.000 tỷ đồng, đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước. Tỉnh Hải Dương cũng đạt mức tăng trưởng GRDP 9,8%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại Đại hội, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Báo cáo chính trị đề ra 6 quan điểm phát triển, 29 chỉ tiêu chủ yếu, 5 đột phá chiến lược và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030 trên các lĩnh vực.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó, mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống, tầm vóc khu vực Đông Nam Á. Để đạt mục tiêu đó, thành phố sẽ tập trung vào các đột phá chiến lược như chuyển đổi số toàn diện, triển khai cơ chế chính sách đặc thù, hoàn thiện quy hoạch và hạ tầng chiến lược, phát triển du lịch biển - văn hóa - di sản, cùng với ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây chính là nền tảng quan trọng để Hải Phòng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Cùng với các mục tiêu đã được đặt ra, Thủ tướng đề nghị các lãnh đạo thành phố Hải Phòng xác định rõ mục tiêu là Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn nữa. Để làm được điều đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức, “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm. Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Hải Phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống của thành phố Cảng anh hùng và những thành tựu đã đạt được. Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo đà, tạo lực, tạo bước phát triển mới, đột phá, phát triển nhanh hơn, chắc chắn và bền vững hơn, xây dựng Hải Phòng theo phương châm 12 chữ ‘Đoàn kết – Giàu mạnh – Hiện đại – Phồn vinh – Văn minh – Hạnh phúc’, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, hài hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống, góp phần đắc lực, hiệu quả hiện thực hoá 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng với tinh thần ‘Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi’..".