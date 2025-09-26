Giá vàng hôm nay (26/9): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

|Sáng 26/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.738,89 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:39:29 sáng 26/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.738,89 USD/oune, tăng 14,15 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,38% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 118,555 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.533 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 27/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng ở mức 132,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên sáng 25/9.
Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá chiều mua vào là 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác là 500.000 đồng/lượng.
Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, cũng đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất lên tới 800.000 đồng/lượng.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,3 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.