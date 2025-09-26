Giá vàng hôm nay (26/9): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Sáng nay, giá vàng thế giới lên mốc 3.738,89 USD/oune, tăng nhẹ so với phiên 25/9. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm, mức giảm sâu nhất thuộc về vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI, giảm tới 800.000 đồng/lượng.

Sáng 26/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.738,89 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:39:29 sáng 26/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.738,89 USD/oune, tăng 14,15 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,38% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 118,555 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.533 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 27/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng ở mức 132,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên sáng 25/9.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá chiều mua vào là 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác là 500.000 đồng/lượng.

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 15,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, cũng đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất lên tới 800.000 đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,3 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.