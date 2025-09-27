Ngày 27/9: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm, miền Bắc đi ngang

Giá heo hơi hôm nay (27/9) ghi nhận sự trái chiều khi miền Bắc đi ngang, miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm nhẹ. Hiện giá heo hơi cả nước dao động từ 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm nhẹ tại nhiều địa phương. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, các địa phương duy trì mức giá từ 54.000 đồng/kg đến 56.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Điện Biên thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg.

Tại Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên cùng neo ở mức 56.000 đồng/kg.

Sơn La và Lai Châu duy trì mức thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng giữ ổn định tại nhiều các địa phương, ngoại trừ Gia Lai giảm nhẹ 1.000 đồng xuống còn 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị hiện thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg. Giá heo tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk ổn định ở mức 55.000 đồng/kg. Khánh Hòa giữ mức 56.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục duy trì giá cao nhất khu vực 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng tại nhiều nơi, hiện mức giá dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, cùng lùi về 57.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, Vĩnh Long hiện ở mức thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg, còn Cà Mau vẫn ở mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Tháp vẫn giữ nguyên ở mức 57.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, giá heo hơi có thể tiếp tục được điều chỉnh trong những ngày cuối tuần khi thị trường phía Nam đang kéo dài đà giảm, chịu áp lực từ nguồn cung dư thừa và sức mua chưa phục hồi mạnh./.