Ngày 27/9: Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm, quặng sắt tăng

Giá thép hôm nay (27/9) trong nước ổn định, dao động 12.520 - 13.640 đồng/kg. Tại thị trường quốc tế, thép đi xuống trong khi quặng sắt được hỗ trợ bởi hoạt động bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc.

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giao tháng 5/2026 giảm 8 Nhân dân tệ, xuống mức 3.215 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 giảm 8 Nhân dân tệ, xuống mức 3.215 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,25% lên 805,5 Nhân dân tệ/tấn (113,04 USD/tấn).

Thị trường đang theo dõi sát sao diễn biến từ tranh chấp hợp đồng giữa Trung Quốc và công ty khai thác hàng đầu BHP sau khi công ty thương mại nhà nước China Mineral Resources Group khuyến cáo các nhà máy thép ngừng mua quặng sắt Jinblebar của BHP, một sản phẩm quặng sắt chủ chốt thường được sử dụng trong các hoạt động thiêu kết của Trung Quốc.

Sản lượng kim loại nóng cao, thước đo nhu cầu quặng sắt, tạo cơ hội cho việc bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ, hỗ trợ giá quặng, theo công ty môi giới Hexun Futures của Trung Quốc.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 8 tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 145,3 triệu tấn, trong khi sản lượng thép thô từ Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ hàng đầu giảm 0,7%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn sáng ngày 27/9/2025, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.730 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.