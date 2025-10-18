Ngày 18/10: Giá cao su tăng giảm trái chiều

Giá cao su trên thế giới hôm nay ghi nhận tăng ngày thứ 2 liên tiếp trên sàn SHFE, tuy nhiên lại tiếp tục giảm tại sàn Tocom và SGX. Trong nước, ghi nhận mức giá ổn định.

Sáng 18/10 giá cao su mủ nước ghi nhận quanh 398–403 đồng/TSC (loại 2 – loại 1)

Thị trường trong nước

Giá cao su nguyên liệu hôm nay giữ mức bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận quanh 398 – 403 đồng/TSC (loại 2 – loại 1); mủ đông tạp dao động 365 – 416 đồng/DRC, không có biến động lớn.

Tại Công ty Phú Riềng cũng giữ ổn định mức 390 đồng/DRC đối với mủ tạp, và 420 đồng/TSC với mủ nước.

Công ty Cao su Bà Rịa, giá thu mua mủ nước được duy trì ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30), trong khi mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 15.000 đồng/kg; mủ nguyên liệu hiện giữ mức 20.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Công ty Bình Long, giá thu mua mủ nước tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, tại đội sản xuất là 412 đồng/TSC/kg; còn mủ tạp (DRC 60%) vẫn duy trì quanh 14.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 sàn Tocom – Tokyo đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cao su hợp đồng giao tháng 10/2025 ở mức 302.40 JPY/kg, giảm 1,16%

Hợp đồng giao tháng 11/2025 ở mức 300.00 JPY/kg , giảm 1,50%

Hợp đồng giao tháng 12/2025 ở mức 304.30 JPY/kg, giảm 2,17%

Hợp đồng giao tháng 1/2026 ở mức 305.50 JPY/kg, giảm 0,147%

Hợp đồng giao tháng 2/2026 ở mức 304.10 JPY/kg, giảm 2,30%

Tại Thượng Hải, giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch SHFE đồng loạt tăng. Cụ thể, Hợp đồng giao tháng 10/2025 ở mức 14.105 CNY/tấn, tăng 0,28%

Hợp đồng giao tháng 11/2025 ở mức 14.865 CNY/tấn, tăng 0,30%

Hợp đồng giao tháng 1/2026 ở mức 14.850 CNY/tấn, tăng 0,27%

Hợp đồng giao tháng 3/2026 ở mức 14.860 CNY/tấn, tăng 0,41%

Hợp đồng giao tháng 4/2026 ở mức 14.840 CNY/tấn, tăng 0,34%

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX đồng loạt giảm. Cụ thể, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11/2025 ở mức 170.30 CENT/kg, giảm 0,58%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12/2025 ở mức 169.10 CENT/kg, giảm 0,87%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2026 ở mức 167.70 CENT/kg, giảm 1,00%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 2/2026 ở mức 167.00 CENT/kg, giảm 1,12%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 3/2026 ở mức 166.90 CENT/kg, giảm 1,07%./.