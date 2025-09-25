Tỷ giá USD hôm nay (25/9): Thế giới tăng, các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm

Sáng ngày 25/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.191 VND/USD, tăng 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,60%, hiện ở mức 97,85.

Đồng USD hôm nay khởi sắc. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.977 VND/USD - 26.395 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.195 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.195 đồng 26.445 đồng Vietinbank 26.240 đồng 26.445 đồng BIDV 26.235 đồng 26.445 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.235 - 31.207 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.385 đồng 31.987 đồng Vietinbank 30.580 đồng 31.835 đồng BIDV 30.816 đồng 31.900 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.56 đồng 183.51 đồng Vietinbank 174.25 đồng 182.25 đồng BIDV 176.01 đồng 182.73 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 25/9/2025 tăng 20 đồng chiều mua vào và không đổi chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.504- 26.584 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,85, tăng 0,60%.

Đồng USD đã tăng giá so với đồng Yên, Franc Thụy Sĩ và EUR trong phiên giao dịch thứ Tư, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra lập trường thận trọng về việc nới lỏng chính sách.

Đồng bạc xanh tăng 0,54% lên 0,795 Franc Thụy Sĩ, hướng tới chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Đồng EUR giảm 0,69% xuống 1,1734 USD sau khi niềm tin kinh doanh của Đức bất ngờ đi xuống trong tháng 9, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng. Đồng Bảng Anh mất 0,58% xuống 1,3443 USD, nhưng gần như đi ngang so với đồng EUR.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,83% lên 148,85 yên, mức cao nhất trong ba tuần, đồng thời chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp.

Đô la New Zealand giảm 0,79% xuống còn 0,581 USD sau khi bà Anna Breman, một quan chức ngân hàng trung ương Thụy Điển, được bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử cơ quan này.

Đô la Australia mất 0,29% so với USD, còn 0,658 USD, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tháng 8 tăng mạnh hơn dự báo, đạt 3%, chỉ chưa đầy một tuần trước thềm cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Australia./.