Giá vàng hôm nay (25/9): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới duy trì tại mốc 3,743,5 USD/oune, chỉ nhích tăng so với phiên 24/9. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng nhẹ.

Sáng 25/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.743,5 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:25:41 sáng 25/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.743,5 USD/oune, tăng 3,17 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,08% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 118,362 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.504 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,55 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời đểm 05:30 sáng 25/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở mức 132,6 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng

Đối với thị trường vàng nhẫn, thời điểm hiện tại, giá của hầu hết thương hiệu ổn định so với rạng sáng qua, riêng vàng nhẫn DOJI tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cụ thể, DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều,

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

PNJ ổn định giá vàng nhẫn ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá vàng nhẫn ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 24/9./.