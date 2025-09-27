Giá vàng hôm nay (27/9): Trong nước ổn định, thế giới tăng mạnh

Sau chuỗi ngày tăng giá, giá vàng miếng SJC hôm nay (27/9) bất động, với mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra cao nhất là 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ phù hợp dự báo, củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong những tháng cuối năm.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh sau báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Sáng 27/9, giá vàng giao ngay ở mức 3.760,8 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,33% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 12,5 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.760.8 USD/ounce (tương đương khoảng 120 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vừa được công bố và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 3.777,79 USD/ounce vào lúc 11 giờ 4 phút, giờ miền Đông (tứ 22 giờ 04 phút, giờ Hà Nội) ngày 26-9 sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.790,82 USD/ounce hồi đầu tuần. Kim loại quý này đã tăng khoảng 2,5% trong tuần. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 1% lên 3.807,90 USD.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 27/09/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 128,3 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước./.