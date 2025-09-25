Ngày 25/9: Giá tiêu tiếp tục tăng, cà phê đảo chiều giảm sâu

Giá tiêu trong nước hôm nay (25/9) có các tín hiệu tích cực tại các khu vực trọng điểm. Hiện giá thu mua trung bình là 149.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê giảm 2.900 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm hôm nay ở mức 149.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu trong nước đảo chiều tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay có các tín hiệu tích cực tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau nhiều ngày thị trường trầm lắng, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai ở mức 148.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại TP. Hồ Chí Minh đi ngang khi tiêu được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá tiêu ở mức 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 150.000 đồng/kg.

T rên thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận sự biến động của thị trường Indonesia.

Kết thúc phiên giao dịch, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,27% so với ngày hôm qua. Hiện loại tiêu này ở mức 6.984 USD/tấn; giá tiêu trắng giảm 0,26% ở mức 9.897 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đi ngang. Hiện giá tiêu đen Brazil được giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, không có biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn; tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Cà phê rớt giá sâu

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên lại giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 110.500 - 111.500 đồng/kg. Giá bán trung bình ở mức 111.400 đồng/kg, giảm 2.900 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện đang có giá bán 110.500 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk sáng nay đang ở mức 111.500 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; tỉnh Gia Lai, giá thu mua cà phê ở mức 111.200 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg.

Trong bối cảnh nguồn cung giảm, giá cà phê trên thị trường quốc tế thường có xu hướng tăng. Tháng 8/2025, giá cà phê Robusta Việt Nam đã nhiều lần chạm mức kỷ lục, có thời điểm vượt 110.000 đồng/kg tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, sự tăng giá này chưa chắc đã đồng nghĩa với lợi nhuận bền vững cho người trồng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4.219 USD/tấn, tăng 2,45% (101 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2.6% (106 USD/tấn), lên mức 4.185 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 5.31% (18,6 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 368.75 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 4.18% (14 US cent/pound), đạt 349.05 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 438.2 US cent/pound, giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước 1.35%. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 3.99% (16,15 US cent/pound), đạt 420.65 US cent/pound./.