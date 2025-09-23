Ngày 23/9: Giá heo hơi miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá heo hơi hôm nay (23/9) tăng - giảm không đồng nhất giữa các miền. Tại miền Bắc và miền Trung, giá heo đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Trong khi đó, miền Nam tăng nhẹ ở Đồng Tháp, đạt 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tăng - giảm không đồng nhất giữa các miền. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chứng kiến xu hướng giảm nhẹ ở nhiều địa phương, tạo nên bức tranh giá khá đồng đều.

Cụ thể, tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 56.000 đồng/kg. Tương tự, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng điều chỉnh giá xuống còn 55.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với hôm qua.

Trong khi đó, Quảng Ninh và Ninh Bình giữ nguyên mức giá 56.000 đồng/kg, còn Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá cao nhất 57.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định tương đối của thị trường.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thị trường heo hơi ghi nhận sự ổn định ở phần lớn các tỉnh, chỉ một vài địa phương điều chỉnh giảm nhẹ.

Nghệ An và Hà Tĩnh chứng kiến giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh như Thanh Hóa, Quảng Trị duy trì giá ổn định ở 55.000 đồng/kg, trong khi Huế giữ mức 56.000 đồng/kg và Đà Nẵng cao hơn với 57.000 đồng/kg.

Ở khu vực Tây Nguyên, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục neo giá ở mức 58.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 59.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động từ 54.000 - 59.000 đồng/kg, cho thấy sự đa dạng trong mức giá giữa các tỉnh.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì sự ổn định, chỉ ghi nhận một điểm sáng tại Đồng Tháp với mức tăng nhẹ.

Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Tháp tăng 1.000 đồng/kg, đạt 60.000 đồng/kg, ngang bằng với Cà Mau, địa phương đang giữ mức giá cao nhất cả nước. Các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP. Hồ Chí Minh đồng loạt giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long và Cần Thơ ổn định ở mức 58.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg, phản ánh sự cân bằng trong cung cầu tại khu vực này./.