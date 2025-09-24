Ngày 25/9: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà tăng

Giá bạc thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng 24/9. Trong nước, các thương trên khắp cả nước cũng điều chỉnh tăng giá bán. Phiên này, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) dẫn đầu đà tăng.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 24/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), 1.693.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.745.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 23/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.407.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.441.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 16.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 23/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mốc 1.409.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.447.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 17.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 23/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 24/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.407.000 1.441.000 1.409.000 1.447.000 1 kg 37.532.000 38.430.000 37.584.000 38.581.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.415.000 1.449.000 1.417.000 1.455.000 1 kg 37.738.000 38.642.000 37.780.000 38.793.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.693.000 1.745.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 45.146.554 46.533.217

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:59:55 sáng 24/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 44,137 USD/oune, tăng 0,126 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 23/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.165.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.170.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 1.000 đồng/oune ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 23/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:59:55 sáng 24/9/2025

Thị trường bạc đã bắt đầu tuần mới với cú tăng mạnh khi nhu cầu mua tiếp tục dâng cao. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis, đồng USD cùng thời điểm này cũng giảm nhẹ, càng tạo thêm lực đẩy cho giá bạc. Diễn biến này cho thấy, tâm lý lạc quan của giới đầu tư vẫn rất mạnh.

Ông cho biết, diễn biến này phản ánh ký ức thị trường vững chắc và củng cố kỳ vọng rằng xu hướng thị trường kim loại quý tăng giá vẫn đang được duy trì. "Nếu kịch bản hiện tại tiếp diễn, giá bạc hoàn toàn có khả năng vươn tới mốc 46,5 USD/ounce. Trong bối cảnh này, các nhịp điều chỉnh hoặc thoái lui ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục trở thành cơ hội mua vào", ông Christopher Lewis nhận định.

Christopher Lewis cho biết, ngưỡng 42 USD/ounce hiện được xem là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá trượt xuống dưới mức này, thị trường có thể lùi sâu hơn về 40 USD/ounce. "Tuy nhiên, vì đồng USD vẫn đang giảm nhẹ và nhà đầu tư tiếp tục tìm đến các tài sản an toàn, khả năng giá bạc rơi xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh hiện được xem là khá thấp", vị chuyên gia nói thêm./.