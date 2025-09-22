Được thế chấp để huy động hàng trăm tỷ đồng qua trái phiếu, dự án Amira Chơn Thành có gì?

(TBTCO) - Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương, chủ đầu tư Khu dân cư Phước Thắng (còn có tên gọi là dự án Amira Chơn Thành) có quy mô hơn 56,5 ha đã phát hành thành công 388,5 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 20/5/2025. Hiện tại, dự án Amira Chơn Thành đang có dấu hiệu tiếp tục thi công hạ tầng.

Một góc dự án Amira Chơn Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Kỳ Phương

Huy động hàng trăm tỷ đồng qua trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương (Công ty Song Phương) đã phát hành thành công 388,5 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 20/5/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất phát hành 12% đối với năm thứ nhất và lãi suất thả nổi biên độ 4,5% các năm tiếp theo.

Trước đó, vào ngày cuối cùng của năm 2024, doanh nghiệp bất động sản này cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 360 tỷ đồng, đáo hạn vào tháng 12/2029 với lãi suất tương tự (12%).

Dự án Amira Chơn Thành toạ lạc tại khu vực mật độ dân cư còn chưa cao. Ảnh: Kỳ Phương

Như vậy, sau khi phát hành thêm đợt trái phiếu ngày 20/5, dư nợ vay trái phiếu của Công ty Song Phương tăng lên gần 750 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Song Phương là 662 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 700 tỷ đồng. Khoản lỗ luỹ kế được ghi là 37,9 tỷ đồng, cho thấy trước năm 2023, doanh nghiệp này cũng kinh doanh thua lỗ.

Dự án đang thi công một số hạng mục như đường, điện ngầm, cấp thoát thoát nước... Ảnh: Kỳ Phương

Liên tục thay đổi cơ cấu thượng tầng

Dự án Amira Chơn Thành có quy mô xây dựng hơn 56,5 ha tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, nay là xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai. Dự án được quyết định chủ trương đầu tư năm 2017 và đến năm 2022, Công ty Song Phương được chấp thuận là chủ đầu tư dự án.

Tại thời điểm quý II/2021, dự án bị phát hiện phân lô rao bán với tên thương mại là Phước Thắng Riverside khi chưa đủ điều kiện mở bán và chưa được cấp phép xây dựng. Hoạt động triển khai dự án có lịch sử chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu.

Trục đường Dương Gia Trang cắt ngang dự án. Ảnh: Kỳ Phương

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, dự án có vị trí cách Quốc lộ 14 khoảng 4 km, nơi đây dân cư thưa thớt, bao quanh là rừng cao su và đường Dương Gia Trang cắt ngang dự án. Tại dự án hiện có một số máy công trình hoạt động san lấp và khoảng hơn 15 người đang lao động, thi công.

Hạ tầng tại dự án đang được thi công. Ảnh: Kỳ Phương

Khu vực nhà mẫu, giới thiệu về dự án. Ảnh: Kỳ Phương

Về chủ đầu tư của dự án Amira Chơn Thành: Công ty Song Phương được thành lập tháng 9/2008, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 5/2019, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Trong đó, Giám đốc Nguyễn Thị Phước góp 45%, ông Nguyễn Ngọc Long (chồng bà Phước) góp 55%.

Đầu tháng 4/2021, bà Phước rút vốn, đồng thời rời ghế Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Người thay thế là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, giữ chức Giám đốc, sở hữu 45% vốn góp doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngay cuối tháng 4/2021, bà Nguyễn Thị Phước trở lại, thay ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Giám đốc đồng thời nắm 45% vốn góp doanh nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Long vẫn nắm giữ 55%.

Dự án đang được thi công nham nhở, nơi thì đang san lấp mặt bằng, nơi thì làm cảnh quan, nơi thì tập kết vật liệu, nơi thì thi công bỏ dở…Ảnh: Kỳ Phương

2 tháng sau (tức tháng 6/2021), cơ cấu cổ đông có sự thay đổi khi ông Long giảm sở hữu xuống 40%, bà Nguyễn Thị Phước chỉ còn nắm 25%, một cổ đông mới nắm 35%.

Đến tháng 9/2022, cơ cấu cổ đông gồm ông Võ Minh Lâm nắm 57,5%, bà Nguyễn Thị Lan Phương nắm 42,5%. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Lan Phương thay bà Nguyễn Thị Phước giữ chức Giám đốc công ty.

Cuối năm 2023, Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương có bước tăng vốn khủng từ 50 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông Võ Minh Lâm và Nguyễn Thị Lan Phương vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, đến tháng 3/2024, bà Nguyễn Thị Phước một lần nữa trở lại làm Giám đốc kiêm người đại diện doanh nghiệp/.