Tỷ giá USD hôm nay (23/9): Đồng USD đảo chiều giảm sau chuỗi ba phiên tăng liên tiếp

Sáng ngày 23/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.189 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,31%, hiện ở mức 97,34.

Đồng USD hôm nay suy yếu sau chuỗi ba phiên tăng giá liên tiếp. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.980 VND/USD - 26.398 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.188 - 26.448 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.188 đồng 26.448 đồng Vietinbank 26.243 đồng 26.448 đồng BIDV 26.236 đồng 26.448 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.090 - 31.047 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.277 đồng 31.873 đồng Vietinbank 30.645 đồng 31.900 đồng BIDV 30.726 đồng 31.804 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.45 đồng 183.40 đồng Vietinbank 175.23 đồng 183.23 đồng BIDV 175.98 đồng 182.71 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 23/9/2025 tăng 19 đồng chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.484 - 26.584 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,34, giảm 0,31%.

Đồng USD chuẩn bị chấm dứt chuỗi ba phiên tăng giá liên tiếp so với đồng EUR và Franc Thụy Sĩ khi giới đầu tư phân tích loạt bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng chính sách tiền tệ mới nhất.

Trong phiên gần nhất, đồng USD giảm 0,38% xuống còn 0,792 Franc Thụy Sĩ, hướng tới việc chấm dứt ba phiên tăng liên tiếp.

Đồng Euro tăng 0,44% lên 1,1796 USD, hướng tới việc chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp so với đồng bạc xanh.

Đồng Krona Thụy Điển tăng 0,75% lên 9,356 so với đồng USD trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương nước này vào ngày thứ Ba.

Đồng USD cũng giảm 0,17% xuống 147,69 Yên Nhật, chuẩn bị ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Sự thay đổi giọng điệu cứng rắn hơn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hồi tuần trước đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng nâng lãi suất trong ngắn hạn, song vẫn chưa đủ để hỗ trợ đồng yên.

Đồng Bảng Anh cũng tăng giá so với đồng USD khi giới đầu tư tạm dừng sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu do lo ngại về tình hình tài khóa. Đồng Bảng tăng 0,37% lên 1,3516 USD. Trong khi đó, đồng Đô la Australia phục hồi 0,12% lên 0,6599 USD, đảo ngược xu hướng giảm đầu phiên./.