Ngày 24/9: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (24/9) đảo chiều tăng hơn 1 USD/thùng, sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu từ khu vực Kurdistan (Iraq) bị đình trệ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,92 USD/thùng, tăng 2%; giá dầu WTI ở mốc 63,72 USD/thùng, tăng 2,26%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng hơn 1 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 24/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,92 USD/thùng, tăng 2% (tương đương tăng 1,33 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,72 USD/thùng, tăng 2,26% (tương đương tăng 1,41 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, xuất khẩu dầu qua đường ống từ khu vực Kurdistan của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại, bất chấp kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt bế tắc, khi hai nhà sản xuất lớn yêu cầu bảo đảm thanh toán nợ.

Thỏa thuận giữa chính phủ liên bang Iraq, chính quyền khu vực Kurdistan và các công ty dầu nhằm khôi phục khoảng 230.000 thùng/ngày ra thị trường toàn cầu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động này đã bị đình chỉ từ tháng 3/2023. Trong 4 phiên trước đó, giá dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 3%. Tuy nhiên, cả hai chuẩn giá đều bật tăng hơn 1 USD/thùng trong phiên hôm thứ Ba.

Trong bức tranh tổng thể, thị trường dầu toàn cầu vẫn đang chuẩn bị đối diện nguồn cung tăng cao và nhu cầu chậm lại, do sự phổ biến của xe điện và sức ép kinh tế từ thuế quan của Mỹ.

Theo báo cáo tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và tình trạng dư cung có thể mở rộng vào năm 2026 khi các nước OPEC+ nâng sản lượng cùng với nguồn cung từ ngoài khối gia tăng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều rủi ro khi các nhà giao dịch theo dõi khả năng Liên minh châu Âu áp dụng lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn với dầu Nga, cũng như những diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông.

“Yếu tố hỗ trợ hiện tại vẫn là lượng dự trữ dầu của OECD ở mức thấp. Ngược lại, việc OPEC+ tăng xuất khẩu và thiếu các lệnh trừng phạt mới nhắm vào dầu Nga lại đang gây áp lực lên giá”, Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS cho biết.

Theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters hôm thứ 2, dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước được dự báo tăng, trong khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất có khả năng giảm. Thị trường đang chờ số liệu hàng tuần từ Viện Dầu khí Mỹ công bố sau đó trong ngày./.