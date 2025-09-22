Ngày 22/9: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh do nguồn cung dồi dào

Giá dầu thế giới hôm nay (22/9) tiếp tục đi xuống do nguồn cung dồi dào và nhu cầu suy yếu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,66 USD/thùng, giảm 1,13%; giá dầu WTI ở mốc 62,72 USD/thùng, giảm 1,40%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục đi xuống. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 22/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,66 USD/thùng, giảm 1,13% (tương đương giảm 0,76 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,72 USD/thùng, giảm 1,40% (tương đương giảm 0,89 USD/thùng).

Trong tuần qua, giá dầu thế giới chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như Fed hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn với việc Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga…

Theo ông John Kilduff (đối tác tại Again Capital), việc Fed đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm có thể không đủ để hỗ trợ thị trường dầu, bởi điều này khiến đồng USD yếu hơn, làm cho dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua.

Dữ liệu kinh tế mới nhất tại Mỹ càng làm gia tăng quan ngại, thị trường việc làm tại nước này suy yếu và hoạt động xây dựng nhà ở trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, do lượng nhà tồn kho chưa bán được ở mức cao.

Trong khi đó, các cơ quan năng lượng lớn, bao gồm Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, đều bày tỏ sự e dè về triển vọng tiêu thụ dầu. Theo bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova, mùa bảo dưỡng nhà máy lọc dầu và tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng đột biến cũng là những yếu tố gây thêm áp lực./.