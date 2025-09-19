Tỷ giá USD hôm nay (19/9): Thị trường tự do giảm mạnh cả 2 chiều mua vào và bán ra

Sáng ngày 19/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.186 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,50%, hiện ở mức 97,36.

Đồng USD hôm nay bật tăng. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.977 VND/USD - 26.395 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM chiều mua vào tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.155 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.155 đồng 26.445 đồng Vietinbank 26.205 đồng 26.445 đồng BIDV 26.185 đồng 26.445 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.273 - 31.249 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.353 đồng 31.953 đồng Vietinbank 30.638 đồng 31.893 đồng BIDV 30.779 đồng 31.917 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173.06 đồng 184.05 đồng Vietinbank 174.67 đồng 182.67 đồng BIDV 176.50 đồng 183.54 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 19/9/2025 giảm 58 đồng chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.375 - 26.475 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,36, tăng 0,50%.

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên thứ Tư, một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện bước cắt giảm lãi suất đúng dự báo.

Sức mạnh của đồng bạc xanh gây áp lực lên đồng Bảng Anh, xóa sạch các mức tăng trước đó, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất và quyết định giảm tốc độ bán trái phiếu chính phủ.

Ngay sau quyết định lãi suất hôm thứ Tư, đồng USD rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, ở 96,224 điểm so với rổ tiền tệ chính. Tuy nhiên, sang phiên thứ Năm, đồng bạc xanh bật tăng 0,4%, lên 97,347 điểm.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh ban đầu nhích lên sau quyết định của BoE, nhưng nhanh chóng đảo chiều, giảm 0,6% trong ngày, xuống còn 1,35515 USD. Phiên trước đó, đồng Bảng Anh từng vọt lên 1,3726 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2/7.

Đồng EUR giảm 0,2%, còn 1,17893 USD, sau khi rút khỏi mức đỉnh kể từ tháng 6/2021, ở 1,19185 USD đạt được hôm thứ Tư trong phản ứng ban đầu trước quyết định của Fed.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng 0,6% so với đồng Yên Nhật, đạt mức 147,88 Yên trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào thứ Sáu. BOJ được dự báo sẽ chưa vội nâng lãi suất, mặc dù thị trường đang định giá khả năng tăng 0,25 điểm phần trăm trước cuối tháng 3 năm sau, với khoảng 50% khả năng có thể xảy ra ngay trong năm nay. /.