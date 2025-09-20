Ngày 20/9: Giá cà phê, hồ tiêu giảm mạnh trên thị trường thế giới

Giá cà phê, hồ tiêu trong nước sáng 20/9 ổn định, chấm dứt 2 phiên liên tục giảm. Ngược lại, cả cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm trên thị trường thế giới.

Sáng 20/9, giá cà phê Robusta dao động từ 3.979 - 4.353 USD/tấn.

Giá cà phê

Thị trường trong nước, cập nhật từ Giacaphe.com, vào lúc 4 giờ 30 sáng 20/9, giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 116.400 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Cụ thể, tại Đắk Lắk đang thu mua ở mức 116.500 đồng/kg, không biến động so với giá ngày hôm qua. Đây là địa bàn có mức giá thu mua cà phê cao nhất trên cả nước.

Tại Lâm Đồng có mức giá thu mua 115.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, cà phê hiện tại đang có giá 116.200 đồng/kg.

Thị trường thế giới, cập nhật từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)) giá hồ tiêu tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, trên sàn London, kết thúc phiên giao dịch lúc 4 giờ 30 sáng 20/9, giá cà phê Robusta giảm mạnh so với hôm qua, dao động từ 3.979 - 4.353 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 4.353 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.142 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 4.089 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 4.029 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 3.979 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 20/9/2025 cũng ghi nhận giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 331.5 - 365.3 cent/lb.

Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 365.3 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 346.25 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 332.45 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 319.25 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 9/2026 là 331.5 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng không ngoại lệ, khi đồng loạt giảm tại các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 416.75 - 436.6 USD/tấn. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 436.6 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 432.95 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 429.0 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 416.75 USD/tấn.

Giá hồ tiêu

Thị trường trong nước, ghi nhận mức giá đi ngang trong phiên sáng 20/9. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả 2 địa phương về cùng mức 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận được thương lái thu mua tiêu với giá 149.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường cũng bình ổn ngưỡng 151.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 20/9/2025, thị trường hồ tiêu xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm nhẹ của tại Indonesia.

Cụ thể, kết thúc phiên, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tiếp tục sụt giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Hiện loại tiêu này ở mức 7.027 USD/tấn (giảm 0,48%). Giá tiêu trắng tại thị trường Indonesia cũng giảm nhẹ, đạt 9.957 USD/tấn (giảm 0,49%).

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng duy trì ở mức 6.600 USD/tấn, không có biến động so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn./.