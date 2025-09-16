Ngày 16/9: Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (16/7) tăng do giới đầu tư lo ngại ảnh hưởng từ cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga có khả năng gây gián đoạn việc xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu của nước này. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,36 USD/thùng, tăng 0,58%; giá dầu WTI ở mốc 63,23 USD/thùng, tăng 0,89%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 67,36 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 16/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,36 USD/thùng, tăng 0,58% (tương đương tăng 0,39 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,23 USD/thùng, tăng 0,89% (tương đương tăng 0,56 USD/thùng).

Theo chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank, giá dầu vẫn dao động trong biên độ 65 - 70 USD, được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung từ các cuộc tấn công của Ukraine và áp lực trừng phạt thứ cấp từ Mỹ đối với khách hàng mua dầu Nga.

Tuần trước, cả hai hợp đồng dầu thô đều tăng hơn 1% khi Ukraine tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí Nga, bao gồm cả cảng xuất khẩu dầu lớn nhất Primorsk. Primorsk có khả năng xuất khoảng 1 triệu thùng/ngày, trong khi Kirishi xử lý khoảng 355.000 thùng/ngày, tương đương 6,4% tổng công suất lọc dầu của Nga.

Áp lực với Moscow gia tăng khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt năng lượng, nhưng chỉ khi tất cả các nước NATO cùng ngừng mua dầu Nga và áp dụng biện pháp tương tự.

Ngoài ra, nhu cầu lọc dầu vững chắc tại Trung Quốc trong tháng trước cùng với việc tồn kho dầu thô Mỹ giảm cũng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, số liệu kinh tế kém khả quan từ Trung Quốc lại tạo sức ép lên thị trường, theo chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi quyết định chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp ngày 16-17/9, với kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Lãi suất vay thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.

Tuần trước, số liệu việc làm yếu cùng lạm phát tăng tại Mỹ làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là nước tiêu thụ dầu hàng đầu./.