Ngày 14/9: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (14/9) tiếp đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,88 USD/thùng, tăng 0,93%; giá dầu WTI ở mốc 62,60 USD/thùng, tăng 0,51%.

Giá dầu Brent hôm nay tăng 0,62 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 14/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 66,88 USD/thùng, tăng 0,93% (tương đương tăng 0,62 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,60 USD/thùng, tăng 0,51% (tương đương tăng 0,32 USD/thùng).

Các nhà phân tích của Reuters cho rằng, những cuộc tấn công của Ukraine vào cảng dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic sẽ khiến xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga bị ảnh hưởng giảm kéo dài, đồng thời dự báo Nga sẽ chịu thiệt hại tới 41 triệu USD mỗi ngày do phải tạm ngừng xuất khẩu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, dự trữ dầu thô tăng 3,9 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 1 triệu thùng. Dự trữ xăng tăng 1,5 triệu thùng, trong khi ước tính của các nhà phân tích là giảm 200.000 thùng. Dự trữ dầu diesel và dầu sưởi tăng 4,7 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 35.000 thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng nhanh hơn so với dự tính do kế hoạch gia tăng sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh./.