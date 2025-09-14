Ngày 14/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (14/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, giá lúa gạo trong nước ổn định, một số loại gạo xuất khẩu tiếp đà giảm.

Giá lúa gạo trong nước hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.000 - 5.100 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán ít, giá tương đối ổn định. Tại Đồng Tháp, giao dịch có lai rai chủ yếu lúa thơm, giá lúa ít biến động. Tại An Giang, giao dịch lúa Thu Đông ít, giá ổn định.

Tại Cần Thơ, nông dân chào lúa Thu Đông giá vững, thương lái hỏi mua lai rai. Tại Cà Mau, giá tương đối ổn định. Tại Vĩnh Long, lúa tươi các loại giá ít biến động, bạn hàng mua cầm chừng. Tại Tây Ninh (Long An cũ), giao dịch mua bán mới ít, giá lúa bình ổn.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 hôm nay dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.750 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giá đứng giá so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440 - 450 USD/tấn (giảm 10 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 494 - 498 USD/tấn./.