Ngày 14/9: Giá cà phê duy trì đà tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (14/9) duy trì tăng so với phiên giao dịch hôm qua, mức tăng trung bình 2.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình là 120.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang tại các khu vực trọng điểm.

Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 120.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức 119.800 đồng/kg và giá cà phê tại Gia Lai có mức 120.200 đồng/kg.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá cà phê tăng cao là chi phí sản xuất leo thang. Giá phân bón, nhân công, năng lượng và vận tải đều tăng mạnh. Người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải điều chỉnh giá bán để bù đắp khoản chi phí gia tăng này.

Không chỉ vậy, chi phí vận chuyển quốc tế cũng tăng do giá nhiên liệu và những rào cản logistics, khiến giá cà phê xuất khẩu bị đẩy lên mức cao hơn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đi ngang so với hôm qua, dao động 4.392 - 4.817 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 4.817 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.601 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 4.527 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 4.454 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 4.392 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 356,40 - 410,65 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 410,65 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 396,85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 382,35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 396,80 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 356,40 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 465,45 - 511,70 USD/tấn. Tuy nhiên, so với ngày hôm qua, giá cà phê sáng nay không biến động. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 511,70USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 484 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 477,20 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 465,45 USD/tấn.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm từ 148.000 đến 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 148.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg; Đắk Lắk hiện ở mức 151.000 đồng/kg. Đây là tỉnh có mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu duy trì ổn định, không có sự biến động tại sàn giao dịch lớn.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.074 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.027 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn; tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil duy trì ổn định, hiện giá thu mua đạt 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước được dự báo sẽ có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ. Diễn biến này có thể liên quan đến chính sách thuế cao mà Brazil áp dụng, buộc các nhà xuất khẩu nước này phải tìm kiếm các thị trường mới, từ đó gia tăng sự cạnh tranh về giá./.