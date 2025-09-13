Giá vàng hôm nay (13/9): Tiếp tục rơi tự do xuống thấp nhất một tuần qua

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay (13/9) tiếp tục rơi tự do trong 24 giờ qua. Mỗi lượng vàng miếng giảm thêm từ 1,9 đến 2,5 triệu đồng ở chiều mua vào - chiều bán ra và hiện đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất một tuần qua.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay tiếp tục rơi tự do. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Tại thời điểm sáng 12/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.641,4 USD/ounce (tương đương khoảng 116,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí),, tăng 0,23%, tương ứng với tăng 8,2 USD/ounce trong 24 giờ qua.

Giá vàng tăng vào thứ Sáu, giữ gần mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào đầu tuần, do lo ngại về thị trường lao động yếu kém của Mỹ, củng cố kỳ vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý này.

Giá vàng đã tăng 39% kể từ đầu năm và thường được coi là có hiệu suất mạnh trong môi trường lãi suất thấp, được các nhà đầu tư đánh giá cao là nơi trú ẩn an toàn trước lạm phát và bất ổn chung.

Thị trường trong nước

So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay tiếp tục giảm mạnh từ 1,9 đến 2,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, DOJI, SJC và PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 128,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng; bán ra 131,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua..

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 127,5 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Cùng diễn biến với vàng miếng, vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu so với rạng sáng qua. Cụ thể: SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ hiện đang giao dịch ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 125,7 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua./.