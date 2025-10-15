Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Hợp đồng tương lai tăng giá mạnh, mở rộng chênh lệch dương trước thềm đáo hạn

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai VN30 và VN100 đáo hạn tháng 10/2025 đồng loạt tăng giá, chênh lệch dương được nới rộng khi nhà đầu tư chuẩn bị cho phiên đáo hạn ngày 16/10.

Trên thị trường phái sinh, kết phiên 41I1FA000 tăng 7,8 điểm (+0,39%) lên 2.022 điểm, mở rộng chênh lệch dương 12,36 điểm so với VN30. Tổng khối lượng giao dịch giảm 18,5% so với phiên trước, cho thấy nhà đầu tư tạm thu hẹp vị thế kỳ hạn gần, chuyển dịch dần sang kỳ hạn 41I1FB000 khi hợp đồng tháng 10 sắp đáo hạn. Khối lượng mở (OI) đạt 34.796 hợp đồng, giảm nhẹ so với hôm qua, phản ánh tâm lý thận trọng, nhưng vẫn giữ kỳ vọng tăng trong ngắn hạn.

Đối với các kỳ hạn xa hơn như 41I1FB000, VN30F2512, 41I1G3000, chênh lệch so với chỉ số cơ sở VN30 dao động từ +5,66 điểm đến -25,64 điểm.

HĐTL tháng 10/2025 chỉ số VN30 và VN100 đồng loạt tăng trước ngày đáo hạn 16/10

Tương tự, hợp đồng tương lai chỉ số VN100 đáo hạn tháng 10 (41I2FA000) tăng 19,8 điểm (+1,03%) lên 1.949,8 điểm, trong khi VN100-Index cơ sở chỉ nhích nhẹ 0,1% lên 1.937,17 điểm. Nhà giao dịch trên thị trường phái sinh vẫn kỳ vọng tích cực hơn thị trường cơ sở.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index mất sắc xanh cuối phiên với dòng tiền phân hóa. Dù mở cửa trong sắc xanh với mức tăng hơn 6 điểm, nhờ lực cầu ở các mã trụ như VJC, VPB và VIC, VN30-Index nhanh chóng suy yếu sau khi đạt đỉnh giữa phiên sáng với mức tăng hơn 16 điểm. Lực cầu đối với nhóm cổ phiếu "nhà Vingroup" cũng yếu đi. Áp lực bán chốt lời gia tăng tại các cổ phiếu công nghệ và bất động sản khu công nghiệp như FPT, BCM, GVR, cùng với nhóm ngân hàng và thép (HPG) khiến chỉ số quay đầu giảm.

Thị trường giằng co mạnh, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn được đánh giá tích cực khi VN30-Index duy trì trên vùng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm.