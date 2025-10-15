Trung tâm tài chính quốc tế cần vùng thử nghiệm an toàn, tránh mô hình “ốc đảo”

Theo đại diện HSBC, việc xây dựng môi trường thử nghiệm trong khuôn khổ pháp lý an toàn và ổn định là yếu tố then chốt cho trung tâm tài chính quốc tế. Từ đó, giúp củng cố thị trường vốn và kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi startup, nhà đầu tư, ngân hàng và tập đoàn công nghệ cùng phát triển, thay vì những “ốc đảo” riêng lẻ.

Ông Phil Wright - Giám đốc cấp cao, Khối nghiệp vụ ngân hàng, HSBC Việt Nam đánh giá, Việt Nam đang hội tụ nhiều lợi thế để trở thành trung tâm tài chính quốc tế khi là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, với lực lượng lao động trẻ, tỷ lệ sử dụng công nghệ cao và đầu tư nước ngoài ngày càng tăng. Tham vọng xây dựng một trung tâm như vậy không chỉ nhằm củng cố thị trường vốn, mà còn hướng đến kiến tạo một hệ sinh thái thúc đẩy đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn.

50% doanh nghiệp huy động vốn cao hơn nhờ sandbox minh bạch

Đại diện Ngân hàng HSBC Việt Nam chia sẻ, kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng trung tâm tài chính là phải đảm bảo 3 nguyên tắc: minh bạch, nhất quán và hợp tác.

Tạo không gian thử nghiệm an toàn cho công nghệ mới "Kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính toàn cầu cho thấy, trung tâm tài chính có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho đổi mới sáng tạo. Những trung tâm này mang lại môi trường thử nghiệm an toàn cho các công nghệ mới, thu hút đầu tư và kết nối nhân tài trong nhiều lĩnh vực. Nhưng thành công không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi nền tảng pháp lý rõ ràng, chính sách dài hạn ổn định và một hệ sinh thái nơi hai khu vực công - tư đồng hành chặt chẽ" Ông Phil Wright - Giám đốc cấp cao, Khối nghiệp vụ ngân hàng, HSBC Việt Nam

Vương quốc Anh là một trong những ví dụ điển hình nhất về sự minh bạch trong hành động. Năm 2016, Cơ quan Quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã triển khai khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đầu tiên trên thế giới. Đây là không gian an toàn cho các công ty fintech (công nghệ tài chính) thử nghiệm sản phẩm mới với khách hàng thực tế dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.

Hiệu quả có thể thấy ngay tức thì. Các startup nắm rõ các quy định, cơ quan quản lý có thêm thông tin chuyên sâu về công nghệ mới và nhà đầu tư cũng tự tin hơn khi rót vốn vào những ý tưởng chưa qua kiểm chứng. Kể từ đó tới nay, có hơn 1.000 công ty tham gia cơ chế này.

"Theo nghiên cứu từ Hiệp hội Tài chính châu Âu, các công ty tham gia cơ chế thử nghiệm có khả năng huy động vốn cao hơn 50% và thu hút vốn nhiều hơn trung bình 15% so với các công ty khác. Mô hình của Vương quốc Anh hiện được nhân rộng trên toàn thế giới, một minh chứng cho thấy tốc độ đổi mới, sáng tạo sẽ gia tăng khi có các quy định rõ ràng" - đại diện HSBC nhấn mạnh.

Trong khi sự minh bạch mang lại niềm tin cho cộng đồng bắt tay vào đổi mới, sáng tạo, thì tính nhất quán đảm bảo họ có thể mở rộng quy mô. Singapore đã chứng minh điều này thông qua dự án Guardian, được Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) khởi động vào năm 2022. Sáng kiến ​​này thử nghiệm việc token hóa trên thị trường vốn thông qua một loạt các chương trình thí điểm có kiểm soát. Hằng năm, MAS duy trì và mở rộng các chương trình thí điểm, tinh chỉnh các tiêu chuẩn trong nhiều lĩnh vực như thanh toán, lưu ký và tài sản số.

"Việt Nam có thể học hỏi từ đó và lồng ghép yếu tố ổn định vào lộ trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của mình. Sự nhất quán trong quy định và chính sách sẽ là chìa khóa đảm bảo rằng, đổi mới, sáng tạo không chỉ là một tia lửa nhất thời, mà chính là động lực tăng trưởng bền vững" - ông Phil Wright gợi mở.

Xây dựng hệ sinh thái thay vì các “ốc đảo”

Tuy nhiên, đổi mới, sáng tạo chỉ có thể phát triển mạnh mẽ trong một hệ sinh thái. Theo đại diện HSBC, Hồng Kông (Trung Quốc) đã chứng minh được tác động của điều này thông qua các Cyberport (một cộng đồng kỹ thuật số sáng tạo) và Công viên Khoa học Công nghệ, nơi quy tụ các startup, tập đoàn công nghệ toàn cầu, nhà đầu tư và ngân hàng trong một không gian chung. Các trung tâm này cung cấp vốn, cố vấn chuyên môn và các chương trình vườn ươm cho phép ý tưởng nhanh chóng được triển khai trên quy mô rộng.

Cyberport tại Hồng Kông (Trung Quốc) quy tụ các startup, tập đoàn công nghệ toàn cầu, nhà đầu tư và ngân hàng trong một không gian chung. Ảnh tư liệu.

Cái khó ở đây là làm sao tìm ra được điểm cân bằng. Việt Nam cần hướng tới một trung tâm tài chính khuyến khích thử nghiệm, nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn vững chắc. Hệ thống pháp lý phù hợp bao gồm các quy định tham gia rõ ràng, cơ chế quản lý tinh gọn và linh hoạt, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế sẽ tạo ra một môi trường nơi nhà đầu tư hiểu rõ vị trí của họ và cộng đồng đổi mới, sáng tạo biết làm sao để doanh nghiệp tăng trưởng.

Cùng với đó, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế là điều đặc biệt quan trọng. Với Việt Nam, việc áp dụng khung pháp lý được công nhận toàn cầu trong các lĩnh vực như phòng chống rửa tiền, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu là điều thiết yếu. Điều này cũng sẽ giúp thu hút các công ty, nhà đầu tư đa quốc gia và những người tìm kiếm lòng tin và sự ổn định.

Chia sẻ kinh nghiệm của HSBC, ông Phil Wright cho biết, năm 2023, tại Hồng Kông (Trung Quốc), HSBC đã giới thiệu sản phẩm vàng mã hóa bán lẻ đầu tiên trên thế giới (dựa trên sở hữu vàng thực tế), giúp một loại tài sản trú ẩn an toàn kiểu truyền thống trở nên dễ tiếp cận thông qua công nghệ mã hóa. Nền tảng trái phiếu số của HSBC hiện là nơi phát hành nhiều đợt trái phiếu trị giá hàng tỷ đô la.

Theo đại diện HSBC, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Lồng ghép sự minh bạch, tính nhất quán và hợp tác vào nền tảng của trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam có thể tạo ra không chỉ một cứ điểm tài chính, mà còn là một trung tâm đổi mới, sáng tạo kết nối châu Á với thế giới./.