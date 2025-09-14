Ngày 14/9: Giá thép thanh trên Sàn Thượng Hải tăng, quặng sắt giảm

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải hôm nay (14/10) tăng 0,13% (4 Nhân dân tệ) lên mức 3.017 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt tiếp tục biến động nhẹ trước khi Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu công bố loạt dữ liệu kinh tế quan trọng.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải hôm nay tăng 0,13% lên mức 3.017 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,13% (4 Nhân dân tệ) lên mức 3.017 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 giảm 0,24% (2 Nhân dân tệ) về mức 817,5 nhân dân tệ/tấn.

Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,49 USD xuống mức 105,97 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép Thượng Hải, quặng sắt Đại Liên và Singapore thay đổi tương ứng (-0,8%), (+1,2%) và (+1,1%).

Giá quặng sắt kỳ hạn vẫn ghi nhận mức tăng tuần thứ hai liên tiếp. Động lực đến từ nhu cầu cải thiện tại Trung Quốc và lo ngại nguồn cung từ các dự án ở Guinea. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi tồn kho quặng và thép gia tăng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa bùng nổ như kỳ vọng, theo Reuters.

Tại Trung Quốc, nhu cầu quặng sắt phục hồi rõ rệt sau khi các nhà máy thép nối lại sản xuất. Dữ liệu từ Mysteel cho thấy sản lượng gang nóng bình quân hàng ngày, chỉ báo quan trọng cho nhu cầu quặng đã tăng 5% so với tuần trước, lên mức cao nhất trong ba tuần với 2,41 triệu tấn tính đến 11/9. Đây được xem là tín hiệu tích cực, giúp củng cố tâm lý lạc quan trên thị trường.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn sáng 14/9, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300. Cụ thể:

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.