Giá vàng hôm nay (12/9): Trượt dốc không phanh

|Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:24:29 sáng 12/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.637,38 USD/ouce, giảm 5,43 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,15% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,906 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 12/9, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt giảm giá vàng miếng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130,3 - 133,3 triệu đồng/lượng.
Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130 - 133,3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130 - 133,9 triệu đồng/lượng.
Hiện mỗi lượng vàng miếng giảm 3 triệu đồng ở chiều mua vào - 2 triệu đồng ở chiều bán ra và đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất 1 tuần qua. Tuy nhiên so với thế giới, vàng miếng SJC đang cao hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.
Cùng diễn biến với vàng miếng, vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu so với rạng sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,6 - 129,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng bán ra so với hôm qua ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 127,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 130,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều).
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 127,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 130,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều./.