Giá vàng hôm nay (12/9): Trượt dốc không phanh

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục đà suy yếu. Trong nước, thời điểm hiện tại, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI trượt dốc không phanh, khi giảm tới 3 triệu đồng ở chiều mua vào - 2 triệu đồng ở chiều bán ra và đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất 1 tuần qua.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:24:29 sáng 12/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.637,38 USD/ouce, giảm 5,43 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,15% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 114,906 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 12/9, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt giảm giá vàng miếng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130,3 - 133,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm giá vàng miếng 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130 - 133,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 130 - 133,9 triệu đồng/lượng.

Hiện mỗi lượng vàng miếng giảm 3 triệu đồng ở chiều mua vào - 2 triệu đồng ở chiều bán ra và đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất 1 tuần qua. Tuy nhiên so với thế giới, vàng miếng SJC đang cao hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng.

Cùng diễn biến với vàng miếng, vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm sâu so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,6 - 129,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng bán ra so với hôm qua ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 127,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 130,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 127,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 130,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra (giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều./.