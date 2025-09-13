Ngày 13/9: Giá cà phê tiếp đà tăng cao, hồ tiêu quanh mốc 148.000 - 151.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/9) duy trì tăng so với phiên giao dịch hôm qua, mức tăng trung bình 1.400 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 118.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiếp tục giảm tại các khu vực, mức giảm 1.000 đồng/kg.

Giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm hôm nay ở mức 118.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê hôm nay tăng trung bình 1.400 đồng/kg

Giá cà phê trong nước duy trì tăng so với phiên giao dịch hôm qua, mức tăng trung bình 1.400 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 118.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 118.200 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức 117.800 đồng/kg và giá cà phê tại Gia Lai có mức 118.000 đồng/kg.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ mức giá xuất khẩu bình quân tăng vọt lên 3.100 USD/tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt mốc ấn tượng hơn 3,7 tỷ USD, tăng gần 15% và là mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ so với hôm qua, dao động 4.392 - 4.817 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 4.817 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.601 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 4.527 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 4.454 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 4.392 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 13/9/2025 tăng so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 356,40 - 410,65 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 396,85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 382,35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 39,80 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 356,40 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 465,45 - 511,70 USD/tấn. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 511,70USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 484 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 477,20 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 465,45 USD/tấn.

Giá tiêu duy trì đà giảm

Giá trong nước tiếp tục giảm tại các khu vực, mức giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.600 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm thêm 1.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận biến động giảm, được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg. Đây là hai tỉnh có mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu duy trì ổn định, không có sự biến động tại sàn giao dịch lớn. Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.074 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.027 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil duy trì ổn định, hiện giá thu mua đạt 6.500 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ghi nhận mức tăng so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 g/l ở mức 6.800 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức 9.250 USD/tấn./.